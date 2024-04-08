Глава государства принял министра промышленности и строительства Каната Шарлапаева

Министр доложил о результатах работы и планах в сферах промышленного развития, геологии, недропользования и строительства, передает Kazpravda.kz

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По информации главыв Минпрома, в январе-феврале 2024 года обрабатывающая промышленность Казахстана выросла на 7,4%, особенно за счет машиностроения, металлургии, химии и легкой промышленности. Планируется ввести 180 проектов на 1,5 трлн тенге, в процессе их реализации будет создано 17,8 тыс. рабочих мест.

В прошлом году построено 157 тыс. жилищ, в этом году планируется 172 тыс. На строительство 22 тыс. арендных квартир будет выделено более 300 млрд тенге. Через «Отбасы банк» будет запущена программа с финансированием 300 млрд тенге, что позволит предоставить гражданам 12 тыс. ипотечных займов.

Повысилась прозрачность и доступность аукционов на право недропользования в электронном формате бвгодаря введнию цифровой платформы E-Qazynakz.

В настоящий момент завершается утверждение стоимости проектно-сметной документации для строительства нового жилья в регионах, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации.

Касым-Жомарт Токаев поручил в срочном порядке обеспечить восстановление жилья, разрушенного из-за стихийного бедствия.