Глава государства принял министра промышленности и строительства Каната Шарлапаева

Экономика
117
Гульмира Кунапия
корреспондент

Министр доложил о результатах работы и планах в сферах промышленного развития, геологии, недропользования и строительства, передает Kazpravda.kz

Фото: Акорда

По информации главыв Минпрома, в январе-феврале 2024 года обрабатывающая промышленность Казахстана выросла на 7,4%, особенно за счет машиностроения, металлургии, химии и легкой промышленности. Планируется ввести 180 проектов на 1,5 трлн тенге, в процессе их реализации будет создано 17,8 тыс. рабочих мест.

В прошлом году построено 157 тыс. жилищ, в этом году планируется 172 тыс. На строительство 22 тыс. арендных квартир будет выделено более 300 млрд тенге. Через «Отбасы банк» будет запущена программа с финансированием 300 млрд тенге, что позволит предоставить гражданам 12 тыс. ипотечных займов.

Повысилась прозрачность и доступность аукционов на право недропользования в электронном формате бвгодаря введнию  цифровой платформы E-Qazynakz.

В настоящий момент завершается утверждение стоимости проектно-сметной документации для строительства нового жилья в регионах, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации.

Касым-Жомарт Токаев поручил в срочном порядке обеспечить восстановление жилья, разрушенного из-за стихийного бедствия.

#Токаев #экономика #паводки #промышленность #отчет #Минпромышленности

Популярное

Все
В Атырау объявлен режим ЧС. Город ждет прихода большой воды
Неравенство в уровне человеческого развития усиливается
Тридцать вдохновляющих историй
Креативная идея позволит противостоять «пластиковому загрязнению»
Казахстанка Анастасия Городко победила на первенстве планеты в Италии
Закон Республики Казахстан
Ей покорились металл и камень
В Шымкенте медики учатся оперировать сложные пороки сердца
Пятая часть производимого в мире продовольствия выбрасывается
Волонтеры Ассамблеи народа Казахстана круглосуточно помогают бороться с паводками
К 2100 году рождаемость в мире критически упадет
Ученые ищут способ ранней диагностики деменции
Бизнесмены откликнулись на призыв
Цены на какао – на историческом максимуме
Во всех домах дружбы каждый день собирается гуманитарная помощь
Общая беда сплотила жителей Северного Казахстана
Почти полторы сотни врачей узких специальностей не хватает в Туркестанской области
Пришла весна – клещи проснулись
В очередной раз монополисты на день приостановили подачу электричества в многострадальный жилой комплекс «Асыл Арман»
Волонтеры Алматинской области отправили пострадавшим от паводков 60 тонн гуманитарной помощи
Дело Бишимбаева: хроника самого громкого судебного процесса года
Урбанисты хотят изменить облик Атырау
Дело Бишимбаева: прокурор сообщила, что его телефон не удалось разблокировать
Быть или не быть – вот их вопрос
Как планируют развивать Мангистаускую область
В Казахстан вернулся старинный Коран на тюркском языке
Ушел из жизни человек, которому Всевышний дважды даровал жизнь
Темные переулки Алматы как бы стали светлее и безопаснее благодаря Lightman
Вода не отступает. Люди – тоже
Волонтер живет в каждом из нас
Президент: Мы должны сплотиться и общими силами справиться со стихией
В Алматы завершились съемки киноленты «Манекен»
Ученики уже на пенсии, а тренер по-прежнему на посту
Дирижабль с пилотом совершил первый перегоночный полет в Китае
Во время боя на турнире MMA в Актау скончался спортсмен - видео
Атлас из 130 уникальных географических карт представили в Астане
Бишимбаев подтвердил в суде наличие интимного видео с его женой
Суд присяжных в Петропавловске рассмотрит дело блогеров, обвиняемых в вымогательстве
Пострадавшим от паводков отсрочат кредиты - АРРФР
Adidas запретит нанесение 44-го номера на форму сборной Германии из-за схожести с символом нацизма
Колоссальный денежный приз может завоевать скакун Кабирхан из Казахстана
Полный текст выступления президента на третьем заседании Национального курултая
Встретить Наурыз по-новому решили ученики столичной школы-гимназии №31
Не только веселиться, но и наполнять нравственным содержанием
Архивные кинопленки и фотографии рассказывают о том, как возрождался великий праздник
И жент, и курт «оделись» в шоколад
В Алматинской области высажено свыше 17 тыс. саженцев
Двадцать лет назад Айгуль Жансерикова шагнула не только в мир войлока, но и в креативную индустрию
В Казахстане проживают 1 472 человека с именем Наурыз
Наурыз-коже, ярмарка и много призов: в Астане с размахом отмечают весенний праздник
Дело Бишимбаева: почему свидетель удалил видео с камер наблюдения
Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Майами
Полицейские поздравили детей из приюта с праздником Наурыз в Костанае
Максим Споткай: Президент сформулировал базовые ценности современного казахстанского общества
В нашем ауле праздник ждали с нетерпением
Переломный момент для страны: мнение политолога об историческом значении Национального курултая
В Москве неизвестные открыли стрельбу из автоматов в торговом центре
Творил несмотря на запреты
Французский президент поздравил молодую пару из Казахстана с помолвкой
Токаев: Казахстан решительно осуждает террористический акт против мирных граждан в Москве

Читайте также

Риски «серого» экспорта ГСМ обсудили в правительстве РК
Токаев и Мирзиёев отметили важность создания экспортоориент…
Какие инфраструктурные инициативы озвучил Токаев на заседан…
За неделю сахар подорожал в Казахстане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]