Количество центров креативных индустрий будут увеличивать в Казахстане

Культура, Правительство
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На сегодня в стране работает уже 10 таких центров

Фото: пресс-служба правительства РК

В рамках визита в Северо-Казахстанскую область вице-премьер РК Тамара Дуйсенова посетила центр креативных индустрий «Qyzylzhar», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

Центр, открытый месяц назад, стал платформой для реализации инновационных и творческих проектов. В нем созданы все необходимые условия для развития направления в сфере цифровых технологий, создания медиаконтента, моды и других креативных индустрий.

Некоторые имена местных креативщиков пока малоизвестны широкой публике, но уже есть и те, кто прославился за пределами страны. Например, модельер Айжан Колчина представила свою коллекцию на неделе высокой моды в Париже, где ее работы получили высокую оценку.

Под руководством Айжан Колчиной молодые дизайнеры разрабатывают уникальные модели платьев. Самые креативные эскизы оживают в специальной мастерской, где идеи превращаются в настоящие произведения искусства.

В центре действует уникальный танцевальный ансамбль для детей с нарушением слуха, основанный Ольгой Ростовщиковой. Коллектив неоднократно становился лауреатом республиканских и международных конкурсов.

«За 18 лет работы я создала собственную методику. В будущем планирую ее запатентовать и написать учебное пособие. Моя цель – внести вклад в развитие детей с особыми потребностями через искусство и их адаптацию в обществе», — поделилась Ольга Ростовщикова.

Вице-премьер подчеркнула важность социализации детей с особыми потребностями через творчество и участие в культурных проектах.

В центре состоялась встреча с представителями креативной индустрии региона. Вице-министр культуры и информации Евгений Кочетов рассказал о текущих мерах, принимаемых со стороны государства в отрасли. Внесены изменения в законодательство, которые рассматриваются в Парламенте. В них предусмотрено создание отраслевого фонда, введение дополнительных компетенций для государственных органов, а также определение источников финансирования креативных отраслей экономики. Эти инициативы направлены на стимулирование креативной индустрии и ее дальнейшее развитие.

В Казахстане уже работают 10 таких центров, их количество будет увеличиваться. Главная цель – расширение сети не только в областных центрах, но и в районах и моногородах, что поможет находить талантливых людей и поддерживать развитие их потенциала.

Вице-премьер подчеркнула, что креативная индустрия обладает большим потенциалом, и важно сосредоточить внимание на адаптации работы центров в соответствии с уникальными особенностями каждого региона. Она отметила, что в Казахстане есть множество молодых талантливых людей, с их стороны наблюдается растущий запрос на реализацию своих способностей, а также на поддержку со стороны внешних институтов, которые помогут в раскрытии талантов, дальнейшем развитии и коммерциализации, что также способствует получению доходов молодыми людьми.

«Центр в Северо-Казахстанской области обладает всеми необходимыми условиями для развития креативной индустрии. Уверена, что он сыграет значительную роль в укреплении экономического и культурного потенциала региона. В целом, создание хаба креативной индустрии в области является важным шагом, этот опыт следует распространить на другие регионы», — отметила Тамара Дүйсенова.

#открытие #центры #креативные индустрии

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