Программу по дзюдо внедряют в систему высшего образования Казахстана

МНВО и Международная федерация дзюдо (IJF) подписали меморандум о сотрудничестве. Документ подписали министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек и президент IJF Мариус Визер, сообщает Kazpravda.kz

По информации министерства, меморандум предусматривает реализацию совместных инициатив, направленных на развитие и популяризацию дзюдо среди студентов. Также документ охватывает вопросы совершенствования спортивной инфраструктуры, подготовки спортивного резерва и повышения квалификации преподавателей и специалистов в сфере физической культуры и спорта.

В рамках сотрудничества планируется поэтапное внедрение программ по дзюдо в образовательный процесс вузов и колледжей, проведение соревнований, создание студенческих лиг и развитие спортивной инфраструктуры.

Особое внимание будет уделено укреплению материально-технической базы образовательных учреждений, обеспечению спортивным инвентарем, татами и экипировкой для занятий дзюдо.

Оператором программы определен фонд Jenys International Sports Foundation, который будет вести финансирование и координацию реализации проекта.

Стороны отметили, что реализация меморандума станет важным шагом в развитии массового спорта и создаст дополнительные возможности для вовлечения молодежи в занятия дзюдо и ведение здорового образа жизни.