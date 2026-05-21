SpaceX подала документы на IPO

Американская компания SpaceX подала документы для первичного публичного размещения на бирже, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Оценка бизнеса достигает от $1,75 трлн до $2 трлн. IPO может стать крупнейшим в истории фондового рынка.

Организаторами размещения выступят Goldman Sachs и Morgan Stanley, а также другие банки. Илон Маск владеет 85% акций SpaceX и не будет продавать свою долю. Выручка компании в 2025 году составила $18,6 млрд. Чистый убыток корпорации SpaceX достиг $4,9 млрд.