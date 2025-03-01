Коллективу МПС представлен новый министр Статьи 1 марта 2025 г. 3:00 0 Анвар Ахметов Вчера в Астане руководитель Правительства представил коллективу Министерства промышленности и строительства нового министра – Ерсайына Нагаспаева. фото пресс-службы Премьер-министра РК Олжас Бектенов поблагодарил Каната Шарлапаева, назначенного советником Президента по экономическим вопросам, за вклад, внесенный в развитие отечественных отраслей, в особенности – обрабатывающей промышленности. По словам Премьер-министра, проведена масштабная работа по расширению мер поддержки отечественного производителя, совершенствованию законодательства. За минувший год объем обрабатывающей промышленности увеличился на 5,9%, показав наиболее динамичный рост за последние 10 лет. Представляя нового министра, руководитель Правительства озвучил задачи, поставленные Главой государства для закрепления достигнутых результатов и обеспечения дальнейшего роста обрабатывающей промышленности. Дан ряд поручений по активизации выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью для обеспечения импортозамещения и расширения экспорта. При этом акцент должен быть сделан на тесном взаимодействии с инвесторами и бизнесменами. Перед коллективом МПС также обозначены задачи по исполнению поручений Президента в части развития строительной отрасли и модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры. #МПС #Олжас Бектенов #Ерсайын Нагаспаев