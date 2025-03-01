Коллективу МПС представлен новый министр

Олжас Бектенов поблагодарил Каната Шарлапаева, назначенного советником Президента по экономическим вопросам, за вклад, внесенный в развитие отечественных отраслей, в особенности – обрабатывающей промышленности. По словам Премьер-министра, проведена масштабная работа по расширению мер поддержки отечественного производителя, совершенствованию законодательства. За минувший год объем обрабатывающей промышленности увеличился на 5,9%, показав наиболее динамичный рост за последние 10 лет.

Представляя нового министра, руководитель Правительства озвучил задачи, поставленные Главой государства для закрепления достигнутых результатов и обеспечения дальнейшего роста обрабатывающей промышленности. Дан ряд поручений по активизации выпус­ка продукции с высокой добавленной стоимостью для обеспечения импорто­замещения и расширения экспорта. При этом акцент должен быть сделан на тес­ном взаимодействии с инвесторами и бизнесменами.

Перед коллективом МПС также обозначены задачи по исполнению поручений Президента в части развития строительной отрасли и модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры.