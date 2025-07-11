Колония «супермуравьев» приближается к Великобритании

Европа,Природа
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Численность колонии превышает 5 млн особей  

Фото: Chat GPT

От насекомых страдает вся Европа, поскольку муравьи приносят вред жизни человека, разрушая инфраструктуру городов и перерывая земли в сельской местности, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

«Их научное название — Tapinoma magnum, но инвазивные виды чаще описываются как «супермуравьи». <...> Один из способов отличить их заключается в том, что, в отличие от черных муравьев, которые имеют тенденцию двигаться гуськом, <...> супермуравьи движутся заметными, очень оживленными колоннами, которые часто достигают нескольких метров в длину», — пояснила газета Daily Mail.

Как сообщило издание, от насекомых страдает вся Европа, поскольку муравьи приносят вред жизни человека, разрушая инфраструктуру городов и перерывая земли в сельской местности. Сообщалось о случаях перегрызенных электрических кабелей и нарушения железнодорожной сети.

«Муравьи наносят значительный ущерб, особенно в местах с преобладающей песчаной почвой», — отметил энтомолог доктор Бернхард Зайферт.

По данным Daily Mail, этот вид муравьев не ядовит, но укусы Tapinoma magnum могут раздражать кожу.

В министерстве окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Великобритании заявили о наблюдении за распространением этих насекомых.

#Великобритания #природа #муравьи

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