"Колоссальная сумма" – Смаилов о дефиците бюджета Казахстана

По его словам, финансировать дефицит нужно преимущественно за счет внутреннего заимствования в национальной валюте.

Фото пресс-службы премьер-министра РК

Премьер-министр Алихан Смаилов на коллегии Министерства финансов высказался о дефиците бюджета страны, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«Важный вопрос – это привлечение средств для финансирования дефицита бюджета и обслуживания государственного долга. В текущем году дефицит бюджета составит 2,7% к ВВП или 3,2 трлн тенге. С учетом необходимости погашения ранее привлеченных займов потребность в заимствовании составит 5,7 трлн тенге. Это - колоссальная сумма», - заявил Алихан Смаилов.

По его словам, в такой ситуации финансировать дефицит нужно преимущественно за счет внутреннего заимствования в национальной валюте. Это, уверен премьер, позволит нивелировать валютные риски и развивать внутренний рынок.

«Нужно использовать весь потенциал привлечения средств для финансирования дефицита бюджета, в том числе выход на внешние рынки. Работа в данном направлении должна быть выстроена таким образом, чтобы не было кассовых разрывов при исполнении бюджета, а все долговые индикаторы находились на безопасном уровне», - резюмировал Алихан Смаилов.