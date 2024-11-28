Колумбия установила новый рекорд по изъятию кокаина

В мире
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Спецоперация стала существенным ударом по картелям Латинской Америки

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбека Тауекелова

Правоохранители Колумбии в сотрудничестве с десятками других стран изъяли 225 тонн кокаина за 6 недель, что является мировым рекордом для операции по борьбе с наркотиками, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Газета.ру

Как пишет The Guardian, в ходе шестинедельной операции «Орион» правоохранительные органы Колумбии и их коллеги из 62 стран остановили 6 морских судов, перевозивших кокаин, и конфисковали в общей сложности 1 400 тонн наркотиков, в том числе более 1 000 тонн марихуаны и 225 тонн кокаина. Часть запрещенного груза была обнаружена на подводной лодке, которая следовала по новому маршруту наркотрафика в Австралию.

В ходе антинаркотических мероприятий были прекращены незаконные поставки оружия и задержаны торговцы мигрантами. Всего были арестованы более 400 человек.

В статье отмечается, что операция стала существенным ударом по картелям Латинской Америки. По оценкам ООН, в мире ежегодно производится 2 700 тонн кокаина. Предыдущий рекорд властей Колумбии по объему изъятия этого наркотика был зафиксирован в 2022 году — тогда удалось конфисковать 671 тонну.

6 ноября сообщалось, что правоохранительные органы Испании перехватили партию кокаина массой 13 тонн — это рекордная партия, когда-либо конфискованная в стране, и вторая по величине в Европе. Наркотики были спрятаны в контейнере с бананами, который поступил из Эквадора.

В августе во Флориде ураган вынес на пляж наркотики на сумму 1 млн долларов. Тогда обнаружили 25 пакетов кокаина.

В сентябре Национальная полиция Испании ликвидировала преступную организацию, которая ввозила в страну кокаин, спрятанный в воздушных контейнерах с фруктами из Эквадора. Задержали 5 человек, а также изъяли 165 килограммов кокаина.

 

#Испания #Колумбия #кокаин

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