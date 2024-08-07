Ураган вынес на пляж наркотики на сумму 1 млн долларов

Во Флориде нашли 25 пакетов кокаина, выброшенных на берег после урагана

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Ураган «Дебби», обрушившийся на Восточное побережье США, вынес 25 пакетов кокаина на берег штата Флорида, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру

По информации CBS News, о выброшенных на пляж наркотиках сообщил в правоохранительные органы неизвестный прохожий.

Патрульная служба оценила найденный кокаин весом более 30 килограммов в сумму один миллион долларов (478 миллионов тенге).

На побережье Флориды запрещенные вещества находят не в первый раз. В июне из вод штата вытащили 29 килограммов кокаина. В том же месяце у берегов города Ки-Уэст дайверы наткнулись на 25 килограммов наркотиков, спрятанных на глубине 30 метров.