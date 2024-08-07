Ураган вынес на пляж наркотики на сумму 1 млн долларов

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Айман Аманжолова
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Во Флориде нашли 25 пакетов кокаина, выброшенных на берег после урагана

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Ураган «Дебби», обрушившийся на Восточное побережье США, вынес 25 пакетов кокаина на берег штата Флорида, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру

По информации CBS News, о выброшенных на пляж наркотиках сообщил в правоохранительные органы неизвестный прохожий.

Патрульная служба оценила найденный кокаин весом более 30 килограммов в сумму один миллион долларов (478 миллионов тенге).

На побережье Флориды запрещенные вещества находят не в первый раз. В июне из вод штата вытащили 29 килограммов кокаина. В том же месяце у берегов города Ки-Уэст дайверы наткнулись на 25 килограммов наркотиков, спрятанных на глубине 30 метров.

 

#США #кокаин #ураган #пляж #Флорида #Дебби

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