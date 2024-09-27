Кокаин из Эквадора ввозили во фруктах в Испанию

Преступную сеть удалось ликвидировать. Задержали 5 человек, а также изъяли 165 килограммов кокаина

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Национальная полиция Испании ликвидировала преступную организацию, которая ввозила в страну кокаин, спрятанный в воздушных контейнерах с фруктами из Эквадора. Об этом говорится в распространенном пресс-релизе министерства внутренних дел королевства, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

«Сотрудники национальной полиции в ходе совместной операции со Службой таможенного надзора Налогового агентства и в сотрудничестве с Национальной полицией Эквадора ликвидировали международную преступную организацию, занимавшуюся импортом кокаина через воздушные контейнеры из Эквадора», - говорится в сообщении.

Согласно ведомству, в ходе полицейской операции сотрудники правоохранительных органов задержали 5 человек, а также изъяли 165 килограммов кокаина, закамуфлированного под питахайю, также известную как драконий фрукт.

Для транспортировки наркотического вещества организация создала бизнес-сеть, имитирующую легальную торговлю фруктами, которые экспортировались из Эквадора в Испанию. В дальнейшем они распространялись по всему королевству и на остальной территории Европы.

Ранее, во Флориде нашли 25 пакетов кокаина, выброшенных на берег после урагана. «Улов» оценили в 1 млн долларов.