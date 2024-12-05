Колыбель музыкального искусства

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Маргулан Бейсекенов

Гала-концерт в честь 80-летия Казахской национальной консерватории им. Курмангазы состоялся в Алматы.

фото пресс-службы МКИ РК

На сцену Дворца Республики выходили лучшие коллективы и солисты вуза, а также звездные выпускники. В торжественной части мероприятия приняла участие министр культуры и информации Аида Балаева. Она зачитала поздравительное письмо Главы государства Касым-Жомарта Токаева.

«Юбилей консерватории – знаковое событие в духовной жизни нашей страны. За восемь десятилетий Казахская национальная консерватория внесла огромный вклад в подготовку специалистов по сохранению и развитию нашей традиционной музыки. В стенах этого учебного заведения раскрыли свой талант и продемонстрировали всю мощь и свое­образие нашей музыкальной культуры знаменитые выпускники. И отрадно, что молодое поколение с достоинством приняло эту почетную эстафету и продолжает популяризировать нашу культуру по всему миру. Выражаю искреннюю признательность коллективу консерватории за ваш вклад в развитие нашего национального искусства. Желаю вам вдохновения и плодотворной работы!» – говорится в письме Президента.

В торжественном мероприятии приняли участие внесшие неоценимый вклад в культурную сокровищницу страны Алибек Днишев, Джамиля Баспакова, Роза Рымбаева, Умитжан Джумакова, Марьям Кожамкулова, Алмас Алматов, Серик Еркимбеков, Карима Сахарбаева, Дюсен Касеинов, Алтынбек Коразбаев и другие деятели искусства. Ранее свои поздравления отправили звездные выпускники консерватории: известный композитор, народный артист России Александр Зацепин, народная артистка СССР Бибигуль Тулегенова, народные артистки РК Жания Аубакирова и Нуржамал Усенбаева, заслуженные деятели РК Джамиля Серкебаева, Карина Абдуллина, Байгали Серкебаев и многие другие.

С 23 ноября по 3 декабря в рамках юбилейного марафона, приуроченного к 80-летию КНК им. Курмангазы, прошел ряд мероприятий: концерты, мастер-классы, творческие встречи, международная конференция, выставка... Ведущие музыканты Казахстана и зарубежные гости, среди которых народная артистка РК Айман Мусахаджаева, российский скрипач Назар Кожухарь, дирижеры Алан Бурибаев и Абзал Мухитдин, а также заслуженный деятель РК Нурлан Измайлов, провели уникальные мастер-классы и встречи, поделившись опытом с молодыми талантами.

Кульминацией юбилейных событий стал гала-концерт во Дворце Республики. На одной из самых престижных сцен страны выступили оркестры, ансамбли, хор и солисты консерватории, а также известные выпускники – этнофольклорная группа HasSak и кроссовер-группа Mezzo. В программе концерта прозвучали как премьеры современных казахстанских композиторов Сатжана Шаменова и Даны Зулпыхар, так и редкие произведения музыкальной классики.

#Алматы #гала-концерт #80-летие #консерватория #Курмангазы

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