Команда «Жас бүркіт» Нацгвардии стала призером международного военно-патриотического сбора

Гвардейцы продемонстрировали на соревнованиях высокий уровень подготовки
В г. Щучинске Акмолинской области завершился международный военно-патриотический молодежный сбор «Айбын-2026», сообщает Kazpravda.kz
В этом году в престижном соревновании приняли участие 50 команд из пяти государств, которые состязались в военно-прикладных дисциплинах и интеллектуальных конкурсах.
Честь Нацгвардии РК достойно представил военно-патриотический класс «Жас бүркіт», продемонстрировавший высокий уровень подготовки и завоевавший призовые места сразу в нескольких дисциплинах.
В частности, команда заняла:
* I место в соревновании по перетягиванию каната;
* I место в военно-спортивном кроссе;
* II место в соревновании по робототехнике;
* II место в военной эстафете.
Эти достижения стали ярким подтверждением всесторонней подготовки участников, их отличной физической выносливости, военно-прикладных навыков, а также сплоченности команды и стремления к победе.
Высокие результаты воспитанников «Жас бүркіт» являются итогом кропотливой работы наставников и системной подготовки. Несомненно, эти победы будут способствовать дальнейшему укреплению военно-патриотического духа молодежи и воспитанию чувства преданности Родине.