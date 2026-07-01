Команда «Жас бүркіт» Нацгвардии стала призером международного военно-патриотического сбора

Фото: пресс-служба Нацгвардии

В г. Щучинске Акмолинской области завершился международный военно-патриотический молодежный сбор «Айбын-2026», сообщает Kazpravda.kz

В этом году в престижном соревновании приняли участие 50 команд из пяти государств, которые состязались в военно-прикладных дисциплинах и интеллектуальных конкурсах.

Честь Нацгвардии РК достойно представил военно-патриотический класс «Жас бүркіт», продемонстрировавший высокий уровень подготовки и завоевавший призовые места сразу в нескольких дисциплинах.

В частности, команда заняла:

* I место в соревновании по перетягиванию каната;

* I место в военно-спортивном кроссе;

* II место в соревновании по робототехнике;

* II место в военной эстафете.

Эти достижения стали ярким подтверждением всесторонней подготовки участников, их отличной физической выносливости, военно-прикладных навыков, а также сплоченности команды и стремления к победе.

Высокие результаты воспитанников «Жас бүркіт» являются итогом кропотливой работы наставников и системной подготовки. Несомненно, эти победы будут способствовать дальнейшему укреплению военно-патриотического духа молодежи и воспитанию чувства преданности Родине.