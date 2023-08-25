Командиры на учебе

На базе Антикризисного центра регионального командования «Шығыс» Национальной гвардии РК прошли трехдневные сборы по практической подготовке офицеров воспитательных структур войск. В них приняли участие заместители командующих региональными командованиями, командиры соединений и воинских частей, а также отдельных отрядов «Бүркіт» по воспитательной и социально-правовой работе.

Практическую подготовку военных воспитателей открыл руководитель сборов, заместитель Главнокомандующего Национальной гвардией по воспитательной и социально-правовой работе, Халық Қаһарманы генерал-майор Кайрат Умбетов. Он рассказал, что главной целью мероприятия являются совершенствование воспитательной и социально-правовой работы в войсках по формированию у личного состава необходимых морально-нравственных, воинских и боевых качеств в современных условиях, укрепление воинской дисциплины и правопорядка, а также усиление военно-патриотической работы среди военнослужащих. Все это было озвучено Главой государства на III Всеармейском совещании в мае текущего года.

– В ходе сборов особое внимание уделено новым формам и методам воспитательной работы, профилактике суицидальных проявлений у военнослужащих, роли и месту военных воспитателей в организации и проведении комплекса мероприятий по реализации межведомственной программы «Береги жизнь», – рассказал Кайрат Умбетов.

Говорилось и о создании благоприятных условий для прохож­дения воинской службы военнослужащими по призыву. Своими предложениями о работе с призывниками поделилась председатель Республиканского общественного объединения «Комитет солдатских матерей «Сердца матерей» Лилия Хайруллина.

Участники практической подготовки ознакомились с формами и методами имиджевой работы в Национальной гвардии. Сборы завершились принятием у офицеров зачетов на знание государственного языка и руководящих документов по организации воспитательной и социально-правовой работы.