Командиры на учебе Свежий выпуск 25 августа 2023 г. 3:30 2 Флора Левина Офицеры-воспитатели Национальной гвардии РК из всех регионов страны собрались в Усть-Каменогорске. фото пресс-службы Национальной гвардии РК На базе Антикризисного центра регионального командования «Шығыс» Национальной гвардии РК прошли трехдневные сборы по практической подготовке офицеров воспитательных структур войск. В них приняли участие заместители командующих региональными командованиями, командиры соединений и воинских частей, а также отдельных отрядов «Бүркіт» по воспитательной и социально-правовой работе. Практическую подготовку военных воспитателей открыл руководитель сборов, заместитель Главнокомандующего Национальной гвардией по воспитательной и социально-правовой работе, Халық Қаһарманы генерал-майор Кайрат Умбетов. Он рассказал, что главной целью мероприятия являются совершенствование воспитательной и социально-правовой работы в войсках по формированию у личного состава необходимых морально-нравственных, воинских и боевых качеств в современных условиях, укрепление воинской дисциплины и правопорядка, а также усиление военно-патриотической работы среди военнослужащих. Все это было озвучено Главой государства на III Всеармейском совещании в мае текущего года. – В ходе сборов особое внимание уделено новым формам и методам воспитательной работы, профилактике суицидальных проявлений у военнослужащих, роли и месту военных воспитателей в организации и проведении комплекса мероприятий по реализации межведомственной программы «Береги жизнь», – рассказал Кайрат Умбетов. Говорилось и о создании благоприятных условий для прохождения воинской службы военнослужащими по призыву. Своими предложениями о работе с призывниками поделилась председатель Республиканского общественного объединения «Комитет солдатских матерей «Сердца матерей» Лилия Хайруллина. Участники практической подготовки ознакомились с формами и методами имиджевой работы в Национальной гвардии. Сборы завершились принятием у офицеров зачетов на знание государственного языка и руководящих документов по организации воспитательной и социально-правовой работы. #Усть-Каменогорск #Нацгвардия #сборы