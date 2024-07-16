Комета Ольберса приблизится к Земле на минимально возможное расстояние 20 июля

В мире, Наука
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Айман Аманжолова
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Короткопериодическая комета Ольберса (13P/Olbers) возвращается во внутреннюю часть Солнечной системы спустя 68 лет

Фото: ©Chris Schur

Она уже достигла перигелия (ближайшей точки к Солнцу) 30 июня, а 20 июля приблизится к нашей планете на минимально возможное расстояние — 283,5 миллиона километров, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science.

В Северном полушарии комета будет видна низко в западной части неба после заката. Для жителей средних широт она будет заметна на высоте около 20-30 градусов над горизонтом.

Яркость кометы составляет от шести с половиной до семи звездных величин — следовательно, она не видна невооруженным глазом. Но можно наблюдать в бинокль.  

Комету Ольберса впервые обнаружил немецкий астроном Генрих Ольберс 6 марта 1815 года. Последний раз она прилетала во внутреннюю часть Солнечной системы и находилась близко к Земле в 1956-м. 

#земля #космос #комета

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