Комфорт и безопасность – приоритеты номер один

В нынешнем году паводок внес коррективы в летний отдых юных западноказахстанцев. На сегодняшний день приступили к работе 426 лагерей. Еще перед началом первой смены все они прошли неоднократную проверку санэпидемиологов и специалис­тов ДЧС. Условия проживания и отдыха детей в оздоровительных лагерях «Атамекен» и «Самал» проинспектировали на днях и члены областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Туристический лагерь «Самал» из-за паводка начал работу со второй смены. Сейчас в нем отдыхают 63 ребенка из шести районов области. До 25 августа планируется организовать шесть смен. У каждой смены своя индивидуальная очень насыщенная программа. Несмотря на то что вопросы безопасности требуют четкого понимания и ответственного подхода от каждого сотрудника лагеря, важна в этом осознанность и самих отдыхающих, считает заведующий лагерем Берик Махметов. Поэтому еще в первый день смены дети проходят инструктаж по распорядку дня, технике безопасности, профилактике травматизма.

Лагерь «Атамекен» до конца лета за семь смен планирует принять 1 500 детей. Члены комиссии проверили наличие камер видеонаблюдения, тревожных кнопок, провели беседы с детьми о правилах поведения на воде и дорожного движения, пользования электросамокатами и скутерами. Неподдельный интерес у отдыхающих вызвал тренинг по оказанию первой доврачебной помощи, на котором ребят учили делать непрямой массаж сердца и искусственное дыхание.

Этим летом различными формами досуга будут охвачены свыше 100 тыс. юных западноказах­станцев, или 96,6% от общего числа учащихся 1–10-х классов.

– Планируется 100% охват детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из малообеспеченных семей, 94% детей с особыми образовательными потребностями, 98,2% учащихся девиантного поведения. Общест­венным фондом «Қазақстан халқына» выданы квоты для 829 учащихся. В связи с чрезвычайной ситуацией при поддержке Министерства просвещения РК за апрель-май 343 ребенка из семей, пострадавших от паводка, отдохнули в оздоровительных лагерях в других регионах. Во время летних каникул дети из таких семей будут обеспечены местами в район­ных, городских загородных и пришкольных лагерях, а также планируется отправить их в оздоровительные лагеря и на экс­курсии в Туркестан, Кызылорду, Алматы, Астану, Бурабай, – сообщил заместитель акима области, председатель комиссии Бакытжан Нарымбетов.

В рамках проводимой межведомственной акции «Безопасное детство-2024» члены областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав проводят разъяснительную работу как с детьми, так и с их родителями. Темы профилактических бесед и памяток самые разнообразные: от соблюдения правил дорожного движения и купания в водоемах до установки защиты на окнах. Суровая статистика несчастных случаев, где пострадавшими становятся дети, заставляет взрослых задуматься о необходимых мерах безопасности.