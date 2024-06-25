Комфорт и безопасность – приоритеты номер один
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Наталия Портнягина, Западно-Казахстанская область
Летний оздоровительный лагерь – одно из самых подходящих мест для веселого и познавательного времяпрепровождения ребенка. Купание и спортивные игры, походы и ночевки в палатках, экскурсии в музеи и на выставки, песни у костра и дискотеки, новые друзья и интересные открытия – все это на целый год заряжает положительными впечатлениями и «солнечными» витаминами. В целом этим летом в регионе примут школьников 618 лагерей различной направленности: 17 загородных, 6 палаточных, 268 пришкольных с организованным питанием, 327 пришкольных лагерей и профильных площадок без питания.