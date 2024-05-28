Комфортные условия для инвесторов

фото из архива "КП"

Новый пекинский офис находится в здании The Executive Centre, расположенном в небоскребе China World Tower. Здесь предоставляются современные залы для заседаний и слушаний, а также административная поддержка и дос­туп к цифровым технологиям. Цель данной инициативы заключается в обеспечении максимального комфорта для китайских инвесторов в процессе разрешения споров в Казахстане, предоставляя возможность проведения необходимых процедур в суде МФЦА и МАЦ в удобной обстановке на их собственной территории. Суд МФЦА и МАЦ располагают офисами мирового класса в Астане и Алматы, а также имеют представительства в восьми странах Евразии: Армении, Азербайджане, Грузии, Кыргызстане, Таджикистане, Турции, Туркменистане и Узбекистане. Суд МФЦА и МАЦ признаны инвесторами в качестве предпочтительных международных институтов по разрешению коммерческих споров в Евразии, конкурируя с лучшими международными судами и центрами мира, и являются ключевым фактором для инвесторов при принятии окончательных решений о вложениях в Казахстан.