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Комиксы учат читать
Калымов Асет
собкор по Алматинской области

Юная художница из села Жансугуров рисует картинки, мотивирующие к чтению учеников младших классов.

В свои 11  лет школьница Асыл Мурат стала автором множества красочных иллюст­раций, помогающих в работе учителям-филологам. В рамках республиканского проекта «Читающая школа» она не только адаптирует популярные детские произведения под комиксы, но и сама сочиняет и переносит на бумагу сказки и истории из жизни ребят.

Асыл – ученица 6-го класса школы им. Ж. Сыдыкова села Жансугуров Аксуского района. Любознательная девочка много читает, а затем мастерски передает прочитанное через рисунки. По ее словам, комиксы действительно повышают мотивацию к чтению у детей.

Эту же методику внедряет в учебный процесс преподаватель русского языка и литературы Назгуль Сейткожанова, для которой Асыл сделала ряд нарисованных историй. Как считает педагог, применять комиксы весьма полезно, так как наличие визуального образа значительно повышает восприятие текста, особенно у дошколят и учащихся младших классов.

– Это как интерактив: урок становится намного интересней и доступней для детей, если применить на нем яркие картинки, – говорит Назгуль Тилеугабыловна. – Еще три года назад, когда на занятиях я впервые рассказала об основах инфографики, Асыл проявила большой интерес к этой теме и начала создавать рисованные тексты. Она очень внимательна к деталям, отлично рисует, ее первой большой работой стал комикс по мотивам сказки «Ленивая пчела».

По словам директора школы Адилжана Сыздыкбаева, педагогический коллектив поддержал идею использования иллюстрированных текстов, в том числе на уроках казахского языка. Как считают учителя-лингвисты, дидактический потенциал таких занятий высок, а самое главное – детям очень нравится новый метод.

– Ребята легко погружаются в предмет, у них развиваются память, речь, – отмечает директор школы. – С помощью таких методик намного быстрее можно пробудить интерес детей к учебе, тягу к знаниям. Глядя на яркие картинки, ученики стараются прочесть произведение, а потом пересказать его содержание. Это весьма полезно и увлекательно. Мы стараемся поддерживать творческие инициативы учащихся, развивать их таланты, считаем, что каждый из них – одаренная личность.

Как вспоминает сама Асыл, рисует она с младенчества, с тех пор, как только научилась держать в руках карандаш. Работает с большим удовольствием, изображая на бумаге героев мультфильмов и сказок. Начиная еще с детского садика, завоевала множество наград, участвуя в различных творческих состязаниях. Талантливая девочка отлично декламирует стихи, становилась победительницей и призером респуб­ликанских конкурсов чтецов и Пушкинских чтений.

Сейчас Асыл работает над соз­данием комикса по мотивам повести «Меня зовут Кожа» известного писателя и поэта Бердибека Сокпакбаева. Эту работу она готовит к международному конкурсу словесного творчества «Фабрика слов», который состоится в нынешнем году в Париже.

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