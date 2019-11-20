Комиссионное вознаграждение ЕНПФ в 2020 году существенно снизится

Экономика
В текущем году пенсионные активы перевалили за 10 трлн тенге, и уже к концу сентября сумма составила 10,4 трлн тенге — на 17,2% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года. В среднем за последние пять лет пенсионные активы растут на 19,5% в год, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на исследование Ranking.kz.
"В 2018 году доля пенсионных активов от ВВП увеличилась за год с 14,3% до 15,5%. Положительная динамика обусловлена годовым увеличением занятого населения по итогам 2018 года на 2%, а также ростом среднемесячной заработной платы на 7,5%. В совокупности эти факторы и ряд других социально-экономических показателей положительно влияют на количество индивидуальных пенсионных счетов, а также на объемы пенсионных взносов", – отмечают аналитики.
Так, в 2018 году количество вкладчиков увеличилось на 1,8%, до 10,1 млн. На конец сентября 2019 года число индивидуальных пенсионных счетов составило 10,3 млн.
За январь–сентябрь 2019 года чистый инвестиционный доход, зачисленный на ИПС вкладчиков, достиг 481,9 млрд тенге. При этом доходность пенсионных активов за последние 12 месяцев составила 8,4% при инфляции 5,3% за аналогичный период, что, в свою очередь, свидетельствует о реальной положительной доходности пенсионных активов.
С 2014 года единым оператором всех финансовых и информационных потоков пенсионной системы Казахстана является ЕНПФ. Согласно закону "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан", ЕНПФ получает комиссионное вознаграждение и покрывает все расходы, связанные с инвестиционным управлением пенсионными активами и кастодиальными услугами, административные расходы, включая расходы по оказанию пенсионных услуг вкладчикам. Законом установлено, что предельная величина комиссионного вознаграждения для ЕНПФ не должна превышать 7,5% от инвестиционного дохода и 0,025% процента в месяц — от пенсионных активов.
Фактическая величина комиссии для ЕНПФ ежегодно устанавливается Национальным банком РК. С 2014 года размеры комиссионного вознаграждения регулярно снижаются. В 2019 году они составляют 5% от инвестиционного дохода и 0,015% в месяц — от пенсионных активов. С 1 января 2020 года комиссионное вознаграждение от инвестиционного дохода снизится до 2%, а от пенсионных активов — до 0,011% в месяц.
За 21 год функционирования пенсионной системы Казахстана виды и структура комиссионного вознаграждения в ней менялись. Если рассчитать эффективное годовое значение комиссионного вознаграждения в пересчёте от пенсионных активов, то оно сократилось примерно с 4,9% в 1999-м до 0,7% в 2018 году.
Взимание комиссионного вознаграждения пенсионными фондами и управляющими компаниями законодательно предусмотрено во всех странах с накопительной пенсионной системой. По мере "взросления" пенсионных систем во всех странах происходит постепенное снижение размеров комиссионного вознаграждения. К примеру, в Чили в начале становления накопительной пенсионной системы эффективная годовая ставка комиссионного вознаграждения была равна примерно 9,5% от пенсионных активов, а спустя 25 лет она составляет около 0,5%.
В странах ОЭСР величины комиссионного вознаграждения выше, чем в Казахстане. Например, в Турции эффективная годовая ставка комиссионного вознаграждения составляет 2% от пенсионных активов, в Испании — 1,1%, в Мексике, Литве и Эстонии — по 1%.
"В 2018 году доля пенсионных активов от ВВП увеличилась за год с 14,3% до 15,5%. Положительная динамика обусловлена годовым увеличением занятого населения по итогам 2018 года на 2%, а также ростом среднемесячной заработной платы на 7,5%. В совокупности эти факторы и ряд других социально-экономических показателей положительно влияют на количество индивидуальных пенсионных счетов, а также на объемы пенсионных взносов", – отмечают аналитики.
Так, в 2018 году количество вкладчиков увеличилось на 1,8%, до 10,1 млн. На конец сентября 2019 года число индивидуальных пенсионных счетов составило 10,3 млн.
За январь–сентябрь 2019 года чистый инвестиционный доход, зачисленный на ИПС вкладчиков, достиг 481,9 млрд тенге. При этом доходность пенсионных активов за последние 12 месяцев составила 8,4% при инфляции 5,3% за аналогичный период, что, в свою очередь, свидетельствует о реальной положительной доходности пенсионных активов.
С 2014 года единым оператором всех финансовых и информационных потоков пенсионной системы Казахстана является ЕНПФ. Согласно закону "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан", ЕНПФ получает комиссионное вознаграждение и покрывает все расходы, связанные с инвестиционным управлением пенсионными активами и кастодиальными услугами, административные расходы, включая расходы по оказанию пенсионных услуг вкладчикам. Законом установлено, что предельная величина комиссионного вознаграждения для ЕНПФ не должна превышать 7,5% от инвестиционного дохода и 0,025% процента в месяц — от пенсионных активов.
Фактическая величина комиссии для ЕНПФ ежегодно устанавливается Национальным банком РК. С 2014 года размеры комиссионного вознаграждения регулярно снижаются. В 2019 году они составляют 5% от инвестиционного дохода и 0,015% в месяц — от пенсионных активов. С 1 января 2020 года комиссионное вознаграждение от инвестиционного дохода снизится до 2%, а от пенсионных активов — до 0,011% в месяц.
За 21 год функционирования пенсионной системы Казахстана виды и структура комиссионного вознаграждения в ней менялись. Если рассчитать эффективное годовое значение комиссионного вознаграждения в пересчёте от пенсионных активов, то оно сократилось примерно с 4,9% в 1999-м до 0,7% в 2018 году.
Взимание комиссионного вознаграждения пенсионными фондами и управляющими компаниями законодательно предусмотрено во всех странах с накопительной пенсионной системой. По мере "взросления" пенсионных систем во всех странах происходит постепенное снижение размеров комиссионного вознаграждения. К примеру, в Чили в начале становления накопительной пенсионной системы эффективная годовая ставка комиссионного вознаграждения была равна примерно 9,5% от пенсионных активов, а спустя 25 лет она составляет около 0,5%.
В странах ОЭСР величины комиссионного вознаграждения выше, чем в Казахстане. Например, в Турции эффективная годовая ставка комиссионного вознаграждения составляет 2% от пенсионных активов, в Испании — 1,1%, в Мексике, Литве и Эстонии — по 1%.