Комиссия по возврату незаконно приобретенных активов рассмотрит предложения добровольцев

Правительство
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова состоялось первое заседание комиссии по вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы кабмина.

Фото: primeminister.kz

Комиссия создана по поручению главы государства и во исполнение закона о возврате государству незаконно приобретенных активов. В ее состав вошли члены правительства, руководители правоохранительных органов, депутаты парламента и общественные деятели.

Одна из основных задач комиссии – реализовать системные меры, выработать способы и механизмы возврата незаконно выведенного капитала в республику. При этом все решения будут приниматься коллегиально, прозрачно и беспристрастно с учетом социальных, экономических и политических интересов государства.

Рабочим органом комиссии является комитет по возврату активов генеральной прокуратуры РК, приступивший к работе в соответствии с законом.

В ходе заседания членам комиссии представлена информация о подготовке к добровольному и принудительному возврату активов государству в рамках процедур, предусмотренных законом.

В ближайшее время на рассмотрение комиссии будут вынесены предложения по добровольному возврату активов лицами, выражающими готовность к сотрудничеству с комитетом, а также предложения по принудительному возврату в отношении иных лиц через реестр с дальнейшей реализацией комплекса обеспечительных и исковых мер, предусмотренных законом.

В силу закона лицам, добровольно возвращающим активы, предоставляются четкие гарантии. Условия добровольного возврата, а также действия по принудительному возврату, включая формирование реестра и т.д., подлежат рассмотрению комиссией.

Комиссия также проинформирована о том, что, поскольку все нормы закона вступили в силу, лица, желающие на добровольной основе вернуть государству незаконно приобретенные, в том числе выведенные активы, имеют право направить соответствующее ходатайство в адрес комитета по возврату активов генеральной прокуратуры РК.

Подводя итоги заседания, премьер-министр РК поручил выстроить работу в оперативном режиме, на основе тесного межведомственного взаимодействия и без лишней бюрократии. При этом отмечено, что возвращенные активы будут направлены на реализацию значимых социальных проектов и создание новых рабочих мест.

#Смаилов #экономика #премьер-министр #комиссия #возврат активов

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