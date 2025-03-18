Комитет госдоходов обнародовал реестр лиц, финансируемых из иностранных источников

Банки и финансы
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Венера Баталова
корреспондент

Реестр опубликован на официальном сайте ведомства Минфина 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Комитет государственных доходов МФ РК опубликовал очередной реестр лиц, получивших иностранное финансирование во втором полугодии 2024 года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт ведомства

В целом за 2023–2024 годы сведения представлены 295 лицами, из них регулярно – 118, периодически – 96, однократно – 81.

За 2023 год сведения о получении денег и (или) имущества от иностранных источников представлены 267 лицами на сумму 28,7 млрд. (1 полугодие 2023 года - 239 лицами на 14,3 млрд. тенге, 2 полугодие 2023 года - 192 лицами на 14,4 млрд. тенге).

За 2024 год сведения о получении денег и (или) имущества от иностранных источников представлены 218 лицами на сумму 27,2 млрд. (1 полугодие 2024 года - 192 лицами на 13,6 млрд тенге, 2 полугодие 2024 года - 200 лицами на 13,6 млрд тенге).

Данная мера направлена на повышения уровня доверия граждан как к государству, так и неправительственным организациям.

Требования о представлении отчетов о своей деятельности и полученных денежных средствах из иностранных источников соответствует мировой практике.

#КГД #финансирование #реестр

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