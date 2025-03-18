Комитет госдоходов обнародовал реестр лиц, финансируемых из иностранных источников

Реестр опубликован на официальном сайте ведомства Минфина
Комитет государственных доходов МФ РК опубликовал очередной реестр лиц, получивших иностранное финансирование во втором полугодии 2024 года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт ведомства
В целом за 2023–2024 годы сведения представлены 295 лицами, из них регулярно – 118, периодически – 96, однократно – 81.
За 2023 год сведения о получении денег и (или) имущества от иностранных источников представлены 267 лицами на сумму 28,7 млрд. (1 полугодие 2023 года - 239 лицами на 14,3 млрд. тенге, 2 полугодие 2023 года - 192 лицами на 14,4 млрд. тенге).
За 2024 год сведения о получении денег и (или) имущества от иностранных источников представлены 218 лицами на сумму 27,2 млрд. (1 полугодие 2024 года - 192 лицами на 13,6 млрд тенге, 2 полугодие 2024 года - 200 лицами на 13,6 млрд тенге).
Данная мера направлена на повышения уровня доверия граждан как к государству, так и неправительственным организациям.
Требования о представлении отчетов о своей деятельности и полученных денежных средствах из иностранных источников соответствует мировой практике.