Соглашения на $8,2 млн подписали на казахстанско-кыргызском бизнес-форуме

Международное сотрудничество
117

30 казахстанских компаний провели переговоры с кыргызскими партнерами

Фото: пресс-служба правительства РК

С 1 по 3 декабря в Бишкеке прошла торгово-экономическая миссия казахстанских экспортеров, организованная Министерством торговли и интеграции Республики Казахстан, QazTrade совместно с Торгово-Промышленной палатой Кыргызской Республики, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

В рамках миссии 30 казахстанских компаний, представляющих различные отрасли, провели В2В переговоры с кыргызскими партнерами.

2 декабря в Бишкеке, в преддверии казахстанско-кыргызского Межправительственного совета, состоялся казахстанско-кыргызский бизнес-форум, ставший важной платформой для обсуждения перспектив двустороннего сотрудничества. В работе форума приняли участие представители 80 компаний Казахстана и Кыргызстана. Программа форума включала B2B-встречи, а также церемонию подписания соглашений.

По итогам ТЭМ и форума было подписано 7 коммерческих соглашений на общую сумму более $8,2 млн, что стало важным шагом для укрепления экономических связей между двумя странами.

Казахстанскую делегацию возглавил вице-министр торговли и интеграции Республики Казахстан Кайрат Торебаев. Также в мероприятии приняли участие представители бизнеса и государственных структур.

#переговоры #Кыргызстан #торговля #соглашения

Популярное

Все
Предки Чингисхана из рода мугул
В Приаралье строят солнечную и ветряную электростанции
Пример мужества, стойкости и долга
80 лет Казахской национальной консерватории им. Курмангазы
Ветерана войны поздравили со 100-летием
Запасы 800 тысяч тонн редкоземельных металлов обнаружили в Казахстане
Лучше всего учителя мотивируют успехи учеников
Деньги «уплыли» вместе с паводком
В казначействе Минфина госаудиторы выявили финансовые нарушения
Пространство для диалога и творчества
Стабильность и устойчивое развитие региона
Путь к осознанному отцовству
Вспоминая академика Сатпаева
В Туркестане прошел первый саммит «Aral-2024»
Алматы – претендент на финал Лиги чемпионов УЕФА
Радость в каждом движении
Награда нашла героя
Усатый нянь?! Это возможно
Кокпар на автобане
Фонд «Қазақстан халқына» предлагает бизнесу реализовывать проекты вместе
Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее
На собственной «резине»: от Нижнекамска до Караганды
«Южный вектор» открыт для бизнес-предложений
Трудов высокая оценка
Казахстан и Россия: новые горизонты стратегического партнерства
«Мост дружбы»: казахстанская художница рассказала о подаренной Владимиру Путину картине
Владимир Путин прилетел в Астану
В Казахстане создаются кластеры высокого передела
Сегодня начинается государственный визит Президента России в Казахстан
Разбивавших машины и остановки вандалов наказали в Астане
Жилищная политика: обеспечить доступность прежде всего нуждающимся слоям населения
В 2024-м зарегистрировано более 17 тыс. случаев интернет-мошенничества
Регионы развивают связи и наращивают взаимодействие
В Караганде запустили новый казахстанский маркетплейс
Очередную трассу хотят сделать платной в Казахстане
В поликлинике Кызылорды необоснованно завышали стоимость медсправок
Сохраняя беспристрастность и объективность
Опреснительный завод начали строить в Мангистау
Казахстан – Россия: стратегическое партнерство, обращенное в будущее
Мы – из Казахстана!
Казахской государственности – 12 веков, 12 столетий
Водителя арестовали из-за стикера на госномере в Жамбылской области
Второе рождение трассы
Продукцию из четырех областей везут на очередную ярмарку в Астану
Директоров школ и завучей в Караганде лишили доплаты
Метель и гололед прогнозируются в Казахстане до пятницы
До золота рукой подать
Больничный теперь не подделаешь
Адлет Барменкулов покидает пост президента КФФ
Мы будем привлекать инвестиции в туристическую отрасль ВКО для ее продвижения на международном уровне
Фуры двинулись в обход мегаполиса
Первый приговор по делу о вовлечении школьницы в секс-рабство вынесли в Кызылорде
На трассе Балхаш – Сарышаган задержали военного с крупной партией наркотиков
Арест, штрафы и лишение прав: участников беспредельного кортежа наказали в Конаеве
Студентов, пенсионеров и домохозяек в РК освободят от обязательного декларирования доходов
Казахстанских водителей предупредили о новом способе мошенничества
Шесть рейсов не могут вылететь из аэропорта Астаны
Нацбанк сообщил о переходе на международный стандарт ISO 20022
Президент подписал закон по вопросам реформирования жилищной политики
В Египте перевернулся автобус с туристами из Казахстана

Читайте также

Токаев встретился с президентом Группы Всемирного банка
Ерлан Кошанов принял главу Московской городской Думы
Орден «Достық» II степени вручили послу Китая в Казахстане
Глава государства направил телеграмму поздравления президен…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]