Соглашения на $8,2 млн подписали на казахстанско-кыргызском бизнес-форуме

Фото: пресс-служба правительства РК

С 1 по 3 декабря в Бишкеке прошла торгово-экономическая миссия казахстанских экспортеров, организованная Министерством торговли и интеграции Республики Казахстан, QazTrade совместно с Торгово-Промышленной палатой Кыргызской Республики, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

В рамках миссии 30 казахстанских компаний, представляющих различные отрасли, провели В2В переговоры с кыргызскими партнерами.

2 декабря в Бишкеке, в преддверии казахстанско-кыргызского Межправительственного совета, состоялся казахстанско-кыргызский бизнес-форум, ставший важной платформой для обсуждения перспектив двустороннего сотрудничества. В работе форума приняли участие представители 80 компаний Казахстана и Кыргызстана. Программа форума включала B2B-встречи, а также церемонию подписания соглашений.

По итогам ТЭМ и форума было подписано 7 коммерческих соглашений на общую сумму более $8,2 млн, что стало важным шагом для укрепления экономических связей между двумя странами.

Казахстанскую делегацию возглавил вице-министр торговли и интеграции Республики Казахстан Кайрат Торебаев. Также в мероприятии приняли участие представители бизнеса и государственных структур.