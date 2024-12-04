Коммунальная перезагрузка

Руководители и специалисты АО «Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства, АО «НУХ «Байтерек», АО «Банк развития Казахстана», АО «Казахстанская жилищная компания» изучили опыт шымкентского водоканала ТОО «Водные ресурсы-маркетинг», чтобы применить его при проведении предстоящей реформы ЖКХ.

Необходимость реформирования продиктована несоответствием состояния коммунального хозяйства современным требованиям, а также растущими потребностями населения в получении качественных услуг. Обновление энергетических, водоснабженческих и канализационных систем, провести которое в стране предполагается в 2025–2029 годах, позволит снизить эксплуатационные затраты и повысить комфорт жизни казахстанцев.

Изучая опыт ТОО «Водные ресурсы-маркетинг», эксперты интересовались не только используемыми здесь новейшими технологиями, но и отлаженным менеджментом.

– В отрасли накопилось очень много проблем, – отмечает руководитель Казцентра модернизации и ЖКХ Нурлан Солтамбеков. – По сути, за последние 30 лет она пришла в упадок. По многим причинам. Вспомните аварию в Экибас­тузе. Учитывая печальный опыт, мы приняли решение о проведении в рамках нацпроекта полной модернизации коммунального хозяйства. При этом надо понимать: средства на проведение соответствующих работ будут заемными.

Проведение модернизации планируется за счет займов банков второго уровня, международных финансовых организаций. Финансовым оператором проекта определено АО «НУХ «Байтерек».

– Нам важен опыт шымкентского водоканала по управлению, – подчеркнул Нурлан Солтамбеков. – Компания получает седьмой транш Европейского банка реконструкции и развития на модернизацию сетей и объектов водоснабжения. Смогли же они так построить свою работу, что вызвали доверие международного финансового института! Мы понимаем, что ЕБРР не станет инвестировать в компанию, которая заведомо убыточная. Банкиры видят перспективу предприятия и смело кредитуют.

Нурлан Солтамбеков не скрывает, что программа модернизации ЖКХ отразится на тарифах. По его мнению, сегодня стоимость питьевой воды несоизмерима с бутилированной, литр которой дороже такого же объема топ­лива. Население должно быть готовым к росту тарифов, инвестиционная сос­тавляющая которых станет источником финансирования реконструкции и обновления коммунальных сетей и объектов инфраструктуры.

В рамках национального проекта планируется построить и модернизировать в стране 45 КОСов, реконструи­ровать тысячи километров сетей, научить население экономно расходовать невозобновляемый ресурс, а те же водоканалы – бережно использовать имеющие ресурсы.

Конечно, регионы не похожи друг на друга, у каждого своя специфика, но существует много технологий, позволяю­щих сократить расход воды, снизить влияние коммунальных предприятий на экологию, максимально сделав их работу эффективной.

– В Шымкенте водоканал превращает канализационные отходы в электричест­во и тепло, построив биоустановку, – говорит Нурлан Солтамбеков. – Все это – прогрессивные технологии, снижающие объемы отходов и, соответственно, нагрузку на окружающую среду. Очищенная вода используется для полива технических культур. На КОС Шымкента стоят солнечные батареи, и это верное решение. Здесь в разы сок­ратили потребление воды, установив приборы учета и наладив управление всеми процессами. Как результат, оборудование, насосные станции снизили нагрузку, часть из них выведена в резерв. Уже само по себе это дает экономию и отражается на эффективности работы предприятия, на протяжении многих лет вкладывающего средства в модернизацию.

– И это та модель, которую вы бы хотели видеть повсеместно?

– Конечно, каждый подобный объект должен так работать. Менеджмент должен быть типовым, ведь перед каж­дым водоканалом стоит одна и та же задача – экономия ресурсов и снижение себестоимости воды. Мы сейчас потратим колоссальные средства на модернизацию. И важно, чтобы предприятия эффективно управлялись, иначе существует риск того, что за считаные годы оборудование выйдет из строя. Чтобы это не произошло, необходимо выстроить менеджмент. В ТОО «Водные ресурсы-маркетинг» он отлично отлажен, есть чему поучиться.

Журналисты поинтересовались: оговаривается ли нацпроектом такой аспект, как собственность коммунальных предприятий? Допускается ли наличие частных, или все будут возвращены в госсобственность?

– Если компания нормально работает, пусть и дальше это делает, кто ей мешает, – ответил Нурлан Солтамбеков. -Есть компании, например, в энергетической сфере, которые недобросовестно работают, они, скорее всего, будут возвращены в государственную собственность. Коммунальные предприятия, включая водоканалы, сами могут заниматься развитием. И такие примеры есть. В Москве и Санкт-Петербурге, к примеру, водоканалы, проведя реформу, сами финансируют проекты по строительст­ву сетей для будущих клиентов. Это чистый бизнес. И это – наш ориентир.

Вся собранная информация с учетом отечественного и мирового опыта будет проанализирована и направлена в отраслевое министерство. На ее основе выработают подходы по модернизации ЖКХ Казахстана, позволяющие субъек­там естественных монополий стать прив­лекательными для инвесторов.