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Коммунальные услуги для населения Карагандинской области с начала нынешнего года подрожали, в среднем, на 10%. Таковы данные территориального департамента Комитета по регулированию естественных монополий. Выше остальных взлетели тарифы на питьевую воду – на 20%. Услуги водоотведения, газоснабжения и отопления в регионе стали дороже, в среднем, на 10%, передает корреспондент Kazpravda.kz

Ведомство выделяет три основные причины, способствовавшие росту тарифов. Первая – это реализация монополистами государственной программы «Тариф в обмен на инвестиции». В ее рамках услугодатели реализуют свои инвестиционные программы, направленные на модернизацию ветхих водопроводов, теплотрасс, ЛЭП и электрических подстанций. На их реализацию компании-услугодатели в 2025 году потратят более 10 млрд тенге.

- Вторая существенная причина – это увеличение заработной платы работникам субъектов естественных монополий, в среднем, 24%, - сообщил руководитель департамента Комитета по регулированию естественных монополий по Карагандинской области Кымбат Бейсенов. – К примеру, в ТОО «Караганды Су» увеличило заработную плату своим сотрудникам на 23% - с 190 до 234 тысяч тенге. Это значительно повлияло на изменения тарифа, так как доля фонда оплаты труда от всех затрат предприятия составляет порядка 30%.

Третья причина – это повышение цен на стратегические товары, которыми являются уголь, мазут и электроэнергия.

Добавим, что всего департамент КРЕМ по Карагандинской области рассмотрел 397 заявок на повышение тарифов от субъектов естественных монополий. По 303 из них монополистам были выданы отказы.