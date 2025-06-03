Это будет предприятие по обработке металла, в частности выпуску мелющих шаров

Фото иллюстративное: Акорда

Ввод завода в эксплуатацию запланирован на 2028 год, производственная мощность – 150 тысяч тонн мелющих шаров в год.

«Общий объем инвестиций в проект - около 85 миллионов долларов США, – сообщили в ТОО «Zhetysu Investt». – Здесь ожидается создание до 100 новых рабочих мест».

Это будет предприятие по обработке металла, в частности выпуску мелющих шаров.

Напомним, ТОО «Zhetysu Investt» создано акиматом области Жетысу в декабре 2022 года и служит дополнительным рычагом для создания безбарьерного взаимодействия предпринимательской среды и государственных органов. Здесь занимаются оказанием услуг по вопросам инвестиционной деятельности и сопровождением инвесторов.

Известно, что чилийская компания будет внедрять проект через совместное с Longteng Special Steel Co. Ltd. предприятие, то есть, работать с лидером сталелитейной индустрии Китая, добавили в ТОО.