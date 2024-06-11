Компенсации до $25 тысяч выплатит Singapore Airlines пострадавшим от турбулентности

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Адема Ергали

На борту находились 211 пассажиров и 18 членов экипажа

Фото: AFP

Авиакомпания Singapore Airlines предложила компенсацию пассажирам, которые получили травмы во время сильной турбулентности на рейсе SQ321 из Лондона в Сингапур 20 мая, передает Kazpravda.kz со ссылкой на bbc.com

Компания предложила выплатить по $10 тысяч (4,4 млн тенге - Прим.ред.) тем, кто получил легкие травмы, и до $25 тысяч (11,2 млн тенге) — получившим тяжелые ранения.

«Для тех, кто получил более серьезные травмы (…)  Мы пригласили их обсудить предложение о компенсации в соответствии с конкретными обстоятельствами, когда они будут чувствовать себя хорошо и готовы к этому», — говорится в сообщении авиакомпании.

В результате инцидента, который произошел в воздушном пространстве Мьянмы на высоте примерно 11 км, травмы получили десятки пассажиров, пожилой британец предположительно скончался от сердечного приступа.

На борту находились 211 пассажиров и 18 членов экипажа.

Фото: REUTERS

Экипаж самолета Boeing 777-300ER принял решение совершить посадку в аэропорту «Суварнабхуми» в Бангкоке, где пострадавшим была оказана помощь.

Согласно преварительным результатам расследования, из-за резких изменений вертикальной скорости самолет провалился на 178 футов (54 метра) менее чем за 5 секунд, в результате чего непристегнутых пассажиров подбросило в воздух.

Как сообщили в Министерстве транспорта Сингапура, перед этим бортовые системы зафиксировали несанкционированное увеличение высоты полета, в результате чего пилотам пришлось предпринять действия для стабилизации самолета, а также включить табло «пристегните ремни». Согласно отчету, это произошло за 8 секунд до инцидента.

После резкой турбулентности они отключили автопилот и управляли воздушным судном вручную в течение 21 секунды. Спустя еще 17 минут они начали снижение и благополучно приземлились в Бангкоке.

Ранее Singapore Airlines сообщила, что вернет деньги за билеты всем пассажирам рейса SQ321.

«Все пассажиры также получат компенсацию за задержку рейса согласно соответствующим нормам Евросоюза или Великобритании», — заявили в компании.

Пассажирам, которые вылетали из Бангкока в Сингапур, выплатили по тысяче сингапурских долларов ($740) для покрытия неотложных расходов.

Перевозчик также взял на себя все медицинские расходы и организовал перелет членов семей пострадавших в Таиланд.

Расследование инцидента продолжается. Помимо представителей Сингапура в состав следственной группы входят эксперты Национального совета по безопасности на транспорте США (NTSB), Федерального управления гражданской авиации США (FAA) и компании Boeing.

#компенсация #авиакомпания #Сингапур

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