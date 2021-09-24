​Комплекс мер против инфляции

Участие в брифинге также приняли министры: национальной экономики – Асет Иргалиев и финансов – Ерулан Жамаубаев.

– Глава государства в Послании народу Казахстана «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны» поставил конкретные задачи по обеспечению высокого качества экономического роста и улучшению уровня жизни населения, – сказал Алихан Смаилов.

По словам первого заместителя Премьер-министра, работа финансово-экономического блока Правительства будет проводиться по следующим основным направлениям. В целях реализации поручения Президента по возврату инфляции в установленные коридоры Правительством принят комплекс мер антиинфляционного реагирования на 2021–2024 годы. В рамках данного комплекса мер предусмотрена реализация 64 мер оперативного и системного характера, направленных на сдерживание роста цен и увеличение доступности социально значимых продовольственных товаров. В 2022 году для развития предпринимательства будет продолжена программа «Экономика простых вещей» и «Дорожная карта бизнеса». В целом объем финансирования составляет 1 трлн тенге.

Для снижения нагрузки на микро- и малый бизнес намечено ввести единый платеж из фонда оплаты труда. Это позволит упростить порядок исчисления и уплаты платежей, а также снизить с 2023 года общую нагрузку на фонд оплаты труда с 34 до 25%.

В целях повышения эффективности государственных финансов и восстановления активов Национального фонда будет принята специальная концепция управления государственными финансами. Ею предусмотрено охватить бюджетную политику, вопросы управления государственным долгом, а также формирования и использования средств Национального фонда. Будет усилен контроль эффективности государственных расходов и трансфертов из Национального фонда.

В качестве основных подходов к концепции предлагается выделить следующие меры: поэтапное снижение дефицита бюджета для ограничения роста государственного долга и поддержания его на безопасном уровне; установление основных показателей устойчивости долга; тщательный отбор проектов и другие меры для достижения максимального экономического эффекта.

– Реализуется план мероприятий по противодействию «теневой» экономике в части увеличения доходов бюджета. Планом также предусмотрены меры, направленные на стимулирование бизнеса к выходу из «тени», усиление борьбы с уклонением от уплаты налогов и таможенных платежей, – проинформировал первый заместитель Премьер-министра РК. Кроме того, как сообщил Алихан Смаилов, проводятся масштабные мероприятия по снятию излишних барьеров и противодействию незаконному торговому обороту.

В свою очередь министр национальной экономики Асет Иргалиев пояснил, что согласно действующему законодательству предпринимателям приходится осуществлять пять платежей с ФОТ, что для малого бизнеса достаточно затруднительно в техническом и административном плане. Это индивидуальный подоходный налог, социальный налог, обязательные пенсионные взносы, взносы по медицинскому и социальному страхованию. Номинальная нагрузка по этим налогам и платежам в текущем году составила 33,5%. В этой связи будет проведена работа по включению данных платежей в состав единого платежа и снижению общей нагрузки до 25%.

– Окончательные подходы будут выработаны к концу этого года согласно Общенациональному плану мероприятий по реализации Послания. Соответствующие платежные системы заработают по новому принципу с 1 января 2023 года, – сообщил глава МНЭ.

О новых подходах для мониторинга эффективного использования субсидий, выделяемых государством сельскому хозяйству и МСБ, в ходе брифинга рассказал министр финансов РК Ерулан Жамаубаев.

– В рамках исполнения поручений Главы государства министерством разработана информационная система, построенная на алгоритмах оценки бюджетной, финансово-экономической и социально-экономической эффективности, – проинформировал Е. Жамаубаев.

Система, по словам министра, позволяет определить эффективность каждого вложенного государством тенге как в разрезе субъектов предпринимательства, так и в разрезе отраслей экономики и государственных программ. На сегодня система уже охватывает 79 мер господдержки. Она будет совершенствоваться и расширяться.

Как пояснил далее министр, результаты системы будут использованы по трем направлениям: при планировании государственного бюджета, при выстраивании шкалы оценки решений, принимаемых администраторами бюджетных прог­рамм местных исполнительных органов, а также внедрении рейтинга руководителей. Наконец, при точечных проверках недоб­росовестных субъектов предпринимательства, получивших помощь от государства.

На сегодня в стране зарегистрировано около 1 млн 200 тыс. индивидуальных предпринимателей. Согласно анализу Минфина, в 2019 году налоговые поступления от индивидуальных предпринимателей составили 150 млрд тенге, в 2020-м – около 185 млрд. За 8 месяцев 2021 года поступления составили 76 млрд тенге.

В продолжение темы налогов министр ответил на вопрос по поводу внедрения фискализации с мобильных переводов для казахстанцев. По его словам, министерство совместно с заинтересованными госорганами и Ассоциацией финансистов Казахстана подготовило соответствующие законодательные поправки в рамках регулирования мобильных переводов. Они предусматривают использование лицевого счета для предпринимательских целей.

– То есть у физических лиц для личных целей остается отдельный карт-счет, а у бизнеса – лицевой счет для индивидуальных предпринимателей, – пояснил Е. Жамаубаев.

Кроме того, по словам министра, во избежание фактов использования индивидуальных отчислений в предпринимательской деятельности предлагается разработать механизм выявления признаков получения дохода с использованием счетов, не предназначенных для такой деятельности. Эти поправки не касаются личных переводов граждан. Инициатива не является новым видом налогов и не влияет на отчисления населения в личных целях. В данное время поправки находятся на рассмотрении в Сенате Парламента, сообщила пресс-служба Премьер-министра РК.