Комплексное исследование начали в мавзолее Ходжи Ахмета Яссауи

Правительство, Культура
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Как отметили в Правительстве, состояние мавзолея не сходит с повестки сессии Комитета Всемирного наследия и будет снова рассмотрено в сентябре в Эр-Рияде.

Фото: e-history.kz

Придание городу Туркестану особого статуса духовной и исторической столицы, а также сохранение мавзолея Ходжи Ахмета Яссауи обсудили на совещании под председательством заместителя премьер-министра РК Алтая Кульгинова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Поручение о присвоении колыбели тюркской культуры – Туркестану особого статуса было дано президентом РК, так как на территории древнего города расположены крупнейшие памятники истории и культуры, среди которых объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Важный статус предполагает соблюдение определенных градостроительных правил для сохранения масштаба исторической части Туркестана, а также поможет не допустить загрязнения и стихийной урбанизации.

Город планируется сделать центром международного туризма и паломничества тюркского мира, напомнили в пресс-службе.

Для придания особого статуса необходимо внести изменения и дополнения в ряд законов и кодексов. Поправки позволят наделить акимат Туркестана компетенциями по развитию туристской отрасли, увеличить доходную часть бюджета города, сформировать архитектурный облик, оперативно реагировать на нарушения архитектурно-градостроительной дисциплины и вести работу по учету, сохранению и изучению объектов историко-культурного наследия.

Резюмируя обсуждение этого вопроса с центральными госорганами и акиматом города, вице-премьер сделал акцент на необходимости ускорения законотворческой работы по приданию Туркестану особого статуса.

Еще одним поручением президента по итогам поездки в Туркестан 27 сентября 2022 года стало сохранение уникального архитектурно-исторического комплекса Казахстана - мавзолея Ходжи Ахмета Яссауи, который датируется XIV веком.

В 2021 году сотрудниками «Казреставрации» уже проводилось обследование технического состояния мавзолея. Тогда оно было оценено как удовлетворительное. Однако сезонные изменения температуры и влажности негативно отражаются на исторической постройке. Есть также опасность со стороны грунтовых вод, которые отводят с помощью дренажных колодцев.

Отмечается, что состояние мавзолея не сходит с повестки сессии Комитета Всемирного наследия и будет снова рассмотрено в сентябре 2023 года в Эр-Рияде.

Для сохранения памятника начата реализация Комплексной программы исследовательских работ при координации Министерства культуры и спорта РК, которая будет вестись в 2023 году с привлечением реставраторов, экологов, геологов и других специалистов.

«Мавзолей Ходжи Ахмета Яссауи – уникальный в своем роде архитектурный памятник. Сохранить его в первозданном виде для потомков – сложная, но выполнимая задача. Для этого необходимо использовать научные знания, мировой реставрационный опыт и современные технические достижения», - подчеркнул заместитель премьер-министра.

По итогам обсуждения вопроса сохранения мавзолея Ходжи Ахмета Яссауи акимату Туркестанской области и Министерству культуры и спорта РК было поручено при реализации проектов благоустройства в непосредственной близости от памятника соблюдать оптимальный уровень увлажненности, чтобы не нанести ущерб историческому зданию.

Кроме того, актуальным остается вопрос привлечения экспертов для проведения научно-исследовательских работ.

#Правительство #заседание #комиссия #реставрация #мавзолей

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