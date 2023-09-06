Кому из студентов будут компенсировать плату за общежитие

Образование
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Об обеспечении студентов общежитиями в новом учебном году рассказали в министерстве науки и высшего образования РК, сообщает Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz

По сведениям министерства, в 104 вузах есть 380 общежитий, количество койко-мест – 106 203, из них по 182 объектам арендовано 24 560 мест.

Потребность в общежитиях в Западно-Казахстанской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Абайской, Жетысуской, Алматинской, Улытауской, Актюбинской, Жамбылской, Кызылординской, Мангистауской областях и городе Шымкенте решена полностью с помощью аренды общежитий и хостелов.

Также 58 вузов заключили контракты с общежитиями и хостелами на 182 объекта или 24 560 коек.

«Вузы совместно с общежитиями и собственниками хостелов определяют в договоре плату за проживание студентов. В среднем оплата составляет от 3 до 55 тысяч тенге (самые дорогие хостелы в Алматы – 55 тысяч и Астане – 50 тысяч тенге).

Ответственные лица вузов, молодежные организации и администрации хостелов совместно работают над безопасностью студентов. В арендованных хостелах, общежитиях предусмотрены камеры, охранники, как в государственных общежитиях», – заверили в МНВО.

В 2023 году в Казахстане планируют ввести в эксплуатацию 32 общежития на 8 854 койко-места. На 4 сентября заработали 6 общежитий, до конца года сдадут еще 26 общежитий.

При поддержке министерства функционирует оперативный штаб по вопросам обеспечения общежитиями студентов.

Открыты ситуационные и кризисные центры. Ситуационные центры информируют студентов о местах в общежитиях вузов, кризисные центры обеспечивают жильем в форс-мажорных ситуациях.

«Кроме того, впервые в этом году при проживании в общежитиях вузов детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также молодым казахстанцам, потерявшим или оставшимся без попечения родителей до достижения совершеннолетия, лицам с инвалидностью 1-й и 2-й групп, лицам с инвалидностью с детства, детям с инвалидностью будет предоставлена компенсация в размере, не превышающем 29 МРП (100 050 тенге). Эта норма была утверждена постановлением правительства. Компенсация будет предоставляться с 1 сентября 2023 года и станет серьезной финансовой поддержкой для указанных категорий студентов», – уверены в МНВО.

#ВУЗы #студенты #МНВО #общежитие

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