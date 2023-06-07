Кому слово дорого

Конкурс чтецов прошел в рамках Международного литературно-поэтического фестиваля «СӨЗ». Отборочный тур городского литературно-поэтического конкурса «Әдебиет әлемді біріктіреді» вызвал в городе нас­тоящий ажиотаж. Желающих участвовать в нем оказалось намного больше, чем изначально предполагали организаторы.

Конкурсантов заслушивали на протяжении трех дней. Всего приняли участие 438 человек, на казахском языке читали 237, на русском – 171, на английском – 29. Один из участников конкурса выбрал произведение на узбекском языке. Кроме традиционно активных читателей библиотеки – учеников школ, учащихся колледжей и студентов вузов, продемонстрировать свою любовь к художественному слову, мастерство декламации решили горожане, не мыслящие свою жизнь без чтения книг.

Самому юному участнику конкурса было пять лет. Несмотря на столь юный возраст, ребенок уже записан в библиотеку. Самой старшей конкурсанткой стала завсегдатай библиотеки, 82-летняя любительница поэзии Екатерина Садохина.

К слову, выяснилось, что в городе много людей, сочиняющих стихи и пожелавших вынести свое творчество на суд жюри и публики. Уровень их поэзии оказался достаточно высок, судя по тому, что первое место в конкурсе жюри присудило магистранту ЮКГПУ, будущему преподавателю русского языка и литературы Яне Тарановой, прочитавшей на конкурсе стихи собственного сочинения.

Обладательницей еще одного первого места названа ученица 10 класса школы № 35 Алла Хайруллина, выбравшая отрывок из рассказа современного казахстанского писателя Данияра Сугралинова «Треугольник». Можно с уверенностью сказать, что школьница своим выбором обратила внимание ценителей слова на творчество автора, спрос на книги которого точно теперь вырастет.

Гран-при присужден 18-летнему учащемуся дорожно-транс­портного колледжа Бекарысу Толен, сумевшему превратить «Крез патша» в переводе Шакарима Кудайбердиева в мини-спектакль и получившему бурные аплодисменты публики.

Награды победителям вручил известный российский чтец, обладатель звания «Золотой голос поэзии» Владимир Глазунов. По его признанию, уровень регионального конкурса оказался на удивление высоким. Своеобразным подарком для финалистов стал мастер-класс от Владимира Анатольевича. Известный режиссер и телеведущий рассказал, в каком возрасте лучше учиться выразительному чтению и почему для этого необходимы именно стихи. Чтец дал советы, как заявить о себе и стать заметным в социальных сетях, как легко выучить любое стихотворение, говорил, насколько важна дикция, как быстро завладеть аудиторией, поделился другими секретами профессионального мастерства.