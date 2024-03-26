Конституционные реформы Казахстана в действии

В Республике Казахстан последовательно проводится политическая модернизация по выстраиванию открытого, справедливого и конкурентоспособного государства

Невозможность экономического процветания без сбалансированной политической базы вызвала острую необходимость реформирования существующей политической системы.

В своем первом послании народу Казахстана, озвученном 2 сентября 2019 года, глава государства сделал акцент именно на проведение политических преобразований.

В настоящее время предприняты решительные шаги для повышения эффективности работы всех институтов государственной власти.

Внедренные в Конституцию Республики Казахстан поправки, направленные на усиление институтов, связанных с защитой прав и свобод человека и гражданина, а также на изменение самой логики взаимоотношений государственных органов и высших должностных лиц, несомненно, будут способствовать точному соблюдению баланса при осуществлении властных полномочий.

Кроме того, внесенные в Основной закон страны изменения и дополнения значительно укрепили нашу уверенность в том, что мы сможем твердо противостоять беспрецедентным внешним и внутренним вызовам.

Как отметил президент Казахстана К.К Токаев:

«Конституционная реформа ознаменовала собой начало новой эпохи в истории Казахстана. Она позволила закрепить политические преобразования последних лет и заложить прочный фундамент для дальнейшего укрепления нашей государственности».

Таким образом, можно с твердой уверенностью отметить, что обновленная почти на треть Конституция существенно модернизировала политическую систему и способствовала углублению демократических процессов в обществе в целом.

Безусловно, конституционную реформу нельзя считать завершенной. Реформы носят непрерывный характер. Предстоит еще много работы по актуализации конституционных норм и контролю их реализации.

Успех практической реализаций конституционной реформы напрямую зависит не только от политической воли, но и непосредственно от того, насколько общество готовок таким реформам и как они будут восприняты казахстанским обществом.

Все предыдущие поправки в Конституцию Казахстана в той или иной форме были связаны с укреплением позиций президента как высшего должностного лица страны. Такие изменения носили односторонний характер, то есть почти всегда инициировались сверху. Нынешние же коррективы в Основной закон были осуществлены с учетом предложений, которые высказывались представителями широкой общественности.

Поэтому в дальнейших реформах должны участвовать не только государственные структуры, но и представители общественных организаций, экспертных сообществ и лица с активной гражданской позицией, которые наряду с государством будут составлять механизм реализации публичной власти.

В наше время даже в государствах с развитой демократией усовершенствуются такие устоявшиеся институты гражданского общества, как политические партии, общественные объединения, профессиональные союзы, независимая пресса, судебная система, выборный процесс, которые обеспечивают взаимодействие власти и общества. В этой связи необходимо не только имплементировать проверенные передовые механизмы взаимодействия власти и общества, но и внедрять в них новые механизмы и подходы, которые будут учитывать особенности современного этапа общественного развития.

Помимо того, существует целый ряд вопросов конституционно-правового развития, которые требуют своего решения и являются предметом серьезных дискуссий. Наиболее актуальными из них являются вопросы, касающиеся представленности граждан в законодательных органах страны, деятельности политических партий и общественных организаций, средств массовой информации, взаимодействия местных представительных и исполнительных органов в условиях выборности акимов и др. Также следует учитывать, что выдвигались отдельные предложения по разработке новой Конституции. Все эти вопросы требуют своего детального обсуждения.

Вопросы модернизации политической системы и демократизации общества не утрачивают своего значения и актуальности. От степени решения этих вопросов зависит реализация основополагающих принципов Конституции, в том числе принципа соблюдения прав, свобод человека и гражданина. А это является приоритетной задачей каждого государства и служит наиболее ярким индикатором развития общества.

Безусловно, все эти вопросы заслуживают пристального внимания общества. По сути, Конституция является общественным договором между властью и обществом. В такой ситуации конституционные вопросы должны открыто обсуждаться в общенациональных дискуссиях с привлечением широкого круга экспертов в области государственного строительства, включая специалистов, которые дистанцированы от власти: экономистов, социологов, политологов и других.

Надо признать, что из-за низкой степени взаимодействия власти и общества была принята концепция «Слышащего государства», которая является важнейшим компонентом конституционно-правовой реформы. Данная концепция впервые была озвучена президентом в послании народу Казахстана «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана» 2019 года.

В этой связи следует отметить, что развитие «слышащего» государства напрямую связано с активностью гражданского общества и его участием в процессе принятия значимых решений.

Общественный диалог, открытость, оперативное реагирование на нужды простых людей – это основные приоритеты в деятельности государственного аппарата.

Поэтому, не случайно глава государства поручил наладить коммуникационные каналы с населением и гражданским обществом посредством организации диалоговых площадок.

И здесь роль Президентского центра Республики Казахстан была бы весомой в усилении коммуникации между государством и гражданским обществом. Поскольку Президентский центр наряду с систематизацией, изучением и продвижением исторического наследия также является активной экспертной площадкой для обсуждения проблем и перспектив развития Казахстана сквозь призму инициатив главы государства.