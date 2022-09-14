Конституционный Совет принял решение по обращению Токаева

Конституционный Совет принял решение по обращению Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева о рассмотрении на соответствие требованиям, установленным пунктом 2 статьи 91 Основного закона, проекта Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнения в Конституцию Республики Казахстан», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт Конституционного Совета.

Проект закона предусматривает установление в Конституции однократного семилетнего срока полномочий Президента Республики, а также внесение изменений в статью 2 Основного закона касательно переименования столицы страны.

По мнению Совета, институт президентских и парламентских выборов представляет собой особую конституционную ценность, пронизывающую все иные компоненты конституционной модели государственности. В качестве таковой она выступает эффективным средством обновления важнейших органов государства. Тем самым укрепляется социальная основа республики, поддержка населением инициатив государственной власти, отмечается в комментарии к решению.

Конституционный Совет подчеркнул, что именно в период избирательных кампаний происходит активизация различных сегментов гражданского общества. В этих условиях все провозглашенные Конституцией Республики Казахстан ценности должны действовать динамично и слаженно.

«Конституционный Совет считает, что предложение об установлении однократного семилетнего срока президентского мандата отвечает логике конституционных новелл, принятых 5 июня текущего года на республиканском референдуме, направленных на недопущение монополизации государственной власти», – обозначили здесь.

Предлагаемая редакция пункта 5 статьи 42 Конституции, предполагающая ограничение президентского мандата одним сроком, будет применяться на равной основе ко всем лицам, избираемым на пост высшего должностного лица. С этим корреспондируется определение однократного восьмилетнего срока полномочий судей Конституционного Суда, подчеркнули в Совете.

«В этой связи Конституционный Совет признал проект Закона «О внесении изменений и дополнения в Конституцию Республики Казахстан» соответствующим Конституции», – резюмировали в Совете.

С полным текстом заключения Конституционного Совета можно ознакомиться здесь.

Заключение Конституционного Совета РК вступает в силу со дня его принятия, является общеобязательным на всей территории республики, окончательным и обжалованию не подлежит.

Ранее поправки в Конституцию прокомментировал заместитель Руководителя Администрации Президента РК Ержан Жиенбаев.