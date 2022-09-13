Обращение Токаева принял в работу Конституционный совет

Конституционный совет РК сообщает

В связи с предложением депутатов Мажилиса Парламента принято к производству обращение Президента республики.

Конституционным советом принято к производству обращение Президента Республики Казахстан К. К. Токаева о рассмотрении проекта закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнения в Конституцию Республики Казахстан», разработанного в связи с предложениями депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан, на соответствие требованиям, установленным пунктом 2 статьи 91 Конституции Республики Казахстан.

В соответствии с Конституционным законом «О Конституционном совете Республики Казахстан» начата работа по подготовке материалов к заседанию Конституционного совета, на котором указанное обращение будет рассмотрено по существу.

Решение Конституционного совета будет опубликовано в средствах массовой информации.