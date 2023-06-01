Конструктивное и взаимовыгодное партнерство

Министр иностранных дел Рес­публики Корея Пак Чжин посетил Казахстан с официальным визитом. Вчера в Астане состоялись его переговоры с заместителем Премьер-министра – министром иностранных дел РК Муратом Нуртлеу. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы отношений по всему спект­ру сотрудничества.

Как отметил на брифинге после переговоров глава МИД РК Мурат Нуртлеу, развитие с Южной Кореей партнерства, основанного на дружбе, взаимном доверии и конструктивности, – один из важнейших приоритетов внешней политики Казахстана. Ярким подтверж­дением этому, по его словам, является состоявшийся в августе 2021 года государственный визит Президента Касым-Жомарта Токаева в Сеул, в ходе которого двусторонние отношения поднялись на уровень расширенного стратегического партнерства.

– В этой связи мы с моим коллегой договорились в следующем году организовать визит Президента Респуб­лики Корея господина Юн Сок Ёль в Казахстан и сосредоточить усилия на его проведении на высоком уровне. Кроме того, отрадно, что существует общее понимание важности визитов членов Правительства и Парламента с точки зрения укрепления политического диалога и сотрудничества, – отметил Мурат Нуртлеу.

Особое место занимает сотрудничество в торгово-экономической сфере. Республика Корея – один из 10 крупнейших инвесторов в Казахстане и второй по величине торговый партнер нашей страны в Азии.

– На сегодня Южная Корея вложила в экономику Казахстана 8,5 миллиарда долларов прямых инвестиций. В 2022 году данная тенденция сохранилась и объем вложений достиг 1,5 миллиарда долларов. Это самый большой показатель за всю историю двустороннего инвестиционного сотрудничества. Обе страны также заинтересованы в увеличении объема инвестиций в будущем, – подчеркнул глава МИД РК.

Министр Пак Чжин в своем заявлении тоже сделал акцент на том, что стороны условились о дальнейшем укреплении экономического сотрудничества, и поделился цифрами товарооборота: объем взаимной торговли наших стран, по его словам, превысил 6,5 млрд долларов по итогам прошлого года – это рекордный показатель.

Глава МИД РК также отметил, что в Казахстане зарегистрировано 740 компаний с участием корейского бизнеса в таких сферах, как автомобилестрое­ние, строительство, неф­техимия, производство продуктов питания и так далее. Реализовано 28 совместных крупных проектов.

Министр подчеркнул, что казахстанская сторона готова создать благоприят­ные условия в стране для корейских компаний, которые намерены зайти на наш рынок.

Как отметил Мурат Нуртлеу, есть общая заинтересованность в налаживании плодотворного взаимодействия с корейскими компаниями в таких направлениях, как энергетика, металлургия, здравоохранение, развитие передовых технологий в области IT и цифровизации, автомобилестроение, сельское хозяйство, промышленность и другие.

– Кроме того, учитывая важность связей между народами, мы с министром Пак Чжином обсудили вопросы обеспечения трудовых и миграционных прав граждан двух стран. Со своей стороны я обратил внимание на то, что для нашей страны очень важно обеспечение легального трудоустройства казахстанских граждан в Корее, в особенности включение Казахстана в «Систему разрешений на работу» Кореи, – рассказал глава МИД РК.

Министр Пак Чжин со своей стороны отметил, что Правительство Респуб­лики Корея нацелено на дальнейшее развитие корейско-казахского стратегического партнерства. Он также пожелал нашей стране успехов на пути построения Нового Казахстана и реализации всех намеченных реформ в политике, экономике, социальной сфере и других отраслях.

Отдельно оба министра в своих заявлениях упомянули корейскую диаспору в Казахстане, которая вносит большой вклад в укрепление взаимодействия между двумя странами, а также подчеркнули важность культурно-гуманитарного сотрудничества.

В частности, как сообщил Мурат Нуртлеу, в ходе переговоров было уделено внимание проектам, связанным с наследием героя корейской нации – генерала Хон Бом До. Министры обменялись мнениями по поводу открытия Школы искусственного интеллекта Сеульского национального университета науки и технологий в Кызылординском университете имени Қорқыта-Ата.

Министр Пак Чжин добавил: обе страны также договорились продолжить тесное сотрудничество в обеспечении мира и процветания на Корейском полуострове и в регио­не Центральной Азии. Он отметил, что в ходе переговоров поднималась тема денуклеаризации КНДР. Обсуж­далось взаимодействие в формате Цент­ральная Азия – Республика Корея.

– Обе страны вновь подтвердили, что Форум сотрудничества «Корея – Центральная Азия» является важной площадкой для улучшения прак­тического сотрудничества между Кореей и пятью странами региона. Согласились тесно сотрудничать для успешного проведения 16-го раунда форума, который состоится в ноябре этого года в Ашхабаде, – сообщил глава МИД Республики Корея.

Для непрерывной и последовательной работы по всем интересующим стороны вопросам в рамках переговоров подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между министерствами иностранных дел на 2023–2024 годы.