Контрабанду сигарет на 1 млрд тенге пресекли на границе с Кыргызстаном

Пограничной службой КНБ пресечен провоз контрабандного груза на казахстанско-кыргызской границе.

«23 марта в автомобильном пункте пропуска «Айша биби» департаментом ПС по Жамбылской области выявлена крупная партия табачных изделий, предварительная оценочная стоимость которых составляет более 1 млрд тенге. Данный товар провозился под видом продуктов питания и не имел сопроводительных документов», - говорится в сообщении.