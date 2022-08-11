Общество
Контроль над пассажирскими и грузоперевозками усилят в Южном Казахстане
Любовь Доброта, Туркестанская область

Без перегруза!

Такое поручение на еженедельном аппаратном совещании дал аким области Умирзак Шукеев. Дело в том, что из-за роста нелегальных перевозок в регионе увеличивается количество дорожно-транспортных происшест­вий, от непомерной нагрузки на полотно большегрузных фур разрушаются и приходят в аварийное состояние дороги.

– Увеличилось количество жалоб на незаконные перевозки пассажиров, подвергаются серьезной опасности здоровье и даже жизнь людей, – отметил Умирзак Шукеев. – Особенно много критических замечаний на передвижение водителей микроавтобусов. Они нарушают скоростной режим, не проходят положенные перед рейсом технический и медицинский осмотры. Со стороны дорожной полиции и инспекции транспорт­ного контроля требуется принятие решительных мер. Водители, осуществляющие подобные перевозки, должны быть проверены.

Умирзак Шукеев указал также на необходимость усиления надзора за крупногабаритными грузовыми автомобилями, которые не соблюдают предельную нагрузку на ось. Перегруз негативно сказывается на качестве дорог, разрушая асфальтовое полотно.

– На выезде из каждого карьера должны быть установлены весы для взвешивания груза, – добавил Умирзак Шукеев. – Следует также провести специальные рейдовые мероприятия по проверке безопасности пассажиров при перевозках, состоянию дорог и качеству дорожного покрытия.

Как сообщил руководитель управления пассажирского транс­порта и автомобильных дорог Туркестанской области Ролан Ибрагимов, в текущем году доля автодорог области в хорошем и удовлетворительном состоянии достигла 92%. При этом 200 км дорог областного значения преж­девременно пришли в негодность из-за перевозки грузов больше­грузными автомобилями сверх установленного норматива.

Еще 865 км дорог находятся под угрозой разрушения до истечения установленного срока эксплуатации. Большая часть этих трасс приходится на Сайрамский, Ордабасинский, Арысский, Казыгуртский, Сауранский районы. Именно в этих регионах расположено много карьеров по добыче полезных ископаемых и инертных материалов.

Для регулирования движения большегрузных транспортных средств устанавливаются соответствующие дорожные знаки, но зачастую их наличие не останавливает водителей от искушения перевезти за один рейс больше, чем это выдерживает дорога без последствий для ее состояния. В ходе рейдовых мероприятий, проведенных с начала года, за выявленные нарушения на перевозчиков в общей сложности наложено штрафов на 151 млн тенге.

Анализ, проведенный инспекцией транспортного контроля по Туркестанской области, показал, что из 160 действующих в регионе карьеров только 20 оборудованы весами. Остальные 140 не имеют контрольно-пропускных пунктов, весов и другого оборудования, позволяющего определить качество и массу отправляемого и поступающего груза.

На совещании принято решение о проведении массового осмотра большегрузных автомобилей, перевозящих песчано-гравийную смесь. Под строгий контроль возьмут и установку весов в карьерах. Материалы на владельцев таких объектов, допустивших нарушения, будут передаваться в компетентные органы для принятия преду­смотренных законодательством мер наказания.

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