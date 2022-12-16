Концепцию развития туризма представили в Туркестане

Фото: Туристский информационный центр "Open Turkistan"

В целях повышения предпринимательской активности в Туркестане прошло мероприятие с участием представителей госорганов, бизнесменов Туркестанской области, а также гостей из Астаны, Алматы, Алматинской области и других регионов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Туристский информационный центр "Open Turkistan".

На презентации инвестиционных проектов представили концепцию развития туристических направлений вблизи города Туркестан 7 "точек роста".

"В рамках подготовки к мероприятию мы определили несколько перспективных точек притяжения, которые соответствовали заданным параметрам: близость к г. Туркестан; наличие транспортной инфраструктуры; близость к населенному пункту; наличие земельных участков", - сообщила гендиректор ТОО "ТИЦ "Open Turkistan" Асем Абдримова.

На мероприятии прозвучали предложения о наполнении концепта этноауыла активностями, в том числе и охотой с ловчими птицами.

"В Туркестане развит паломнический туризм. Теперь настало время развить и другие виды туризма. Птицеловство нужно пропагандировать на мировом уровне", - говорит исполнительный директор Федерации охоты с ловчими птицами "Кыран" Багдад Муптеккызы.

Ведущий российский эксперт по маркетингу территорий, руководитель Центра территориального маркетинга Константин Гаранин отметил, что в Туркестане важно применять агломерационный подход, так как в непосредственной близости находятся 2 агломерации с населением более 4 млн человек, чего достаточно, чтобы создать поток для любого бизнеса.

Мероприятие собрало порядка 150 участников. Помимо питч-сессии в Туркестане состоялась выставка франшиз, а также мастер класс по привлечению инвестиций в МСБ.