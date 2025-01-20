Концерт в честь 100-летия Сыдыка Мухамеджанова пройдет в Астане

Театр,Культура
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Дана Аменова
корреспондент

Творчество выдающегося казахстанского композитора занимает особое место в репертуаре театра «Астана Опера»

Фото: пресс-служба театра «Астана Опера»

На сцене Камерного зала имени К. Байсеитовой театра «Астана Опера» 15 февраля пройдет концерт «Әнмен өрілген ғасыр», посвященный 100-летнему юбилею выдающегося композитора, народного артиста СССР, лауреата госпремии Казахской ССР Сыдыка Мухамеджанова, сообщает Kazpravda.kz

Автор идеи музыкального вечера – заслуженная артистка Казахстана сопрано Галия Байгазинова, которая вместе со своими коллегами – солистами театра «Астана Опера» и приглашенными артистами исполнит как популярные, так и редко звучащие произведения композитора.

Творчество Сыдыка Мухамеджанова занимает особое место в репертуаре театра «Астана Опера».

В ноябре прошлого года в честь 100-летия знаменитого композитора с большим успехом прошла премьера его комической оперы «Айсұлу» на сцене Большого зала театра, получившая высокую оценку критиков и зрителей.

Мероприятия, приуроченные к юбилейной дате, продолжаются в столичном театре и в этом году.

«Труды Сыдыка Мухамеджанова, оставившего неизгладимый след в истории казахской культуры, никогда не потеряют своей востребованности и актуальности, ведь в его музыке переплетаются традиции, наставления, воспитание. Его песни покоряют глубокой лиричностью и мелодичностью. Впервые с музыкой этого талантливого композитора я познакомилась, когда училась в консерватории. С тех пор его песни и романсы не покидают мой репертуар – я продолжаю исполнять их на сольных концертах и всегда стараюсь представить публике новые произведения, которые еще не исполняла. Можно смело сказать, что творчество Сыдыка Мухамеджанова занимает особое место в моем сердце», – поделилась своими мыслями заслуженная артистка Казахстана Галия Байгазинова.

Автор идеи Галия Байгазинова рассказала, что готовилась к концерту долгое время, разыскивая малоизвестные и неизданные произведения композитора.

«Идея посвятить вечер 100-летию Сыдыка Мухамеджанова и таким образом отдать дань его памяти жила в моей душе давно. Название концерта «Әнмен өрілген ғасыр» имеет глубокий символический смысл, ведь его музыка звучит уже многие десятилетия. На этом юбилейном концерте я хотела представить песни, которые никогда ранее не исполнялись. Планирую познакомить слушателей, которые еще не знакомы с его творчеством, с его замечательными произведениями, в том числе с концертом для кобыза», – добавила певица.

О Сыдыке Мухамеджанове оставили отзывы известные музыканты. Достаточно вспомнить, что о нем говорила знаменитая Газиза Жубанова: «Мы все – просто композиторы. Сыдык один – композитор милостью Божией».  

Стоит отметить, что в этот вечер вместе с Галией Байгазиновой на сцену Камерного зала выйдут ее коллеги – солисты оперной труппы лауреаты международных конкурсов Динмухамед Кошкинбаев и Талгат Аллабиринов, а также хор театра под руководством заслуженного деятеля Казахстана Ержана Даутова.

Кроме того, в рамках вечера выступит лауреат международных конкурсов сопрано Жулдыз Накен. Партию фортепиано исполнят концертмейстеры театра заслуженный деятель Казахстана Раушан Бескембирова и Айшабиби Аскарова.

В насыщенную программу концерта вошли произведения Сыдыка Мухамеджанова на стихи Абая Кунанбаева: «Құлақтан кіріп бойды алар», «Жарқ етпес қара көңілім не қылса да», «Өзгеге, көңілім, тоярсың», а также романсы и песни на слова Сакена Сейфуллина – «Бозторғай», «Жазғы таңнан бері», «Қарқаралы».

Украшением вечера станут обработки песни Сегиза Сери «Әйкен-ай» и сочинения Джорджа Байрона «О, как поешь, милая, ты».

Кроме того, прозвучат редко исполняемые произведения, такие как «Сағындым-ау», «Жазғы дала», «Қызғалдақ», «Алматы вальсі», «Көктем вальсі». Зрителей также порадуют ария Айсулу из оперы «Айсұлу» и ария Ақтоқты из оперы «Ақан сері – Ақтоқты».  

В рамках концерта впервые на сцене Камерного зала имени К. Байсеитовой будет представлен Концерт для кобыза Сыдыка Мухамеджанова в исполнении обладательницы нагрудного знака Мәдениет саласының үздігі (Отличник культуры РК) кобызистки Кенжегуль Мусаевой. Партию фортепиано исполнит лауреат международных конкурсов Шахизада Кульсеитова.  

#Астана #концерт #театр #100-летие #Сыдык Мухамеджанов

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