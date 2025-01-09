Концерт в честь Бибигуль Тулегеновой состоится в Караганде

Легенда оперной сцены в декабре отметила 95-летие

Фото: пресс-служба МКИ РК

Гала-концерт «Бұлбұл үнді Бибігүл» в честь юбилея народной артистки Казахстана и СССР, лауреата Государственной премии Казахстана, Героя Социалистического Труда, состоится на сцене Дворца культуры горняков 15 января, сообщает Kazpravda.kz.

Как пишет Qazaq culture, в программу концерта войдут песни из обширного репертуара великой казахстанской певицы.

Участие в творческом вечере примут звезды отечественной эстрады и оперы: Роза Рымбаева, Толкын Забирова, Азамат Желтыргузов, Талгат Мусабаев и Медет Чотабаев.

Вход бесплатный.