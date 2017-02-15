​Кооперативы помогут

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Раушан Шулембаева, Алматы

В Казахском национальном аграрном университете состоялся республиканский форум «Агропромышленный комплекс – драйвер развития экономики», посвященный актуальным задачам Послания-2017. Ректор вуза академик НАН РК Тлектес Есполов напомнил, что в докумен­те говорится о необходимости увеличения инвестиций в аграрные научные исследования, которые будут востребованы на производстве. В прошлом году инвестиции в сельское хозяйство по сравнению с 2015 годом выросли на 35% и составили 226 млрд тенге, добавил ректор. Поголовье сельскохозяйственных животных в стране увеличилось на 1,3%, продукция животноводства – на 3,5% и молочное производство выросло на 3,1%.

– Казахстан является признанной зерновой державой, – продолжил Тлектес Исабаевич. – Ежегодно от 5 млн до 7 млн тонн зерна, а в отдельные годы до 10 млн мы экспортируем на рынки 70 стран. По экспорту муки – 2,5 млн тонн – Казахстан также является одним из главных мировых лидеров. В прошлом году мы получили рекордный урожай – 23,7 млн тонн зерна. Это большой успех.

Новое Послание Президента «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» поставило перед аграрным сектором действительно большие задачи, которые требуют кардинального решения. Специалисты в первую очередь говорили о нерациональном использовании земельных, водных, трудовых ресурсов. Например, из-за неэффективного использования из оборота вышли 18 тыс. сельхозземель общей площадью около 7 млн га! Другой проблемой была названа мелкотоварность производства, когда лишь 40% крестьянских, фермерских хозяйств имеют сельхозугодия до 10 га, а в отдельных районах на одно хозяйство приходится не более 6 га. В результате – низкая инвестиционная привлекательность села: в общем объеме инвестиций его доля не превышает 2,3%.

Говоря об уровне государственной поддержки, Тлектес Есполов сообщил, что в 2016 году приняли новый Закон «О сельскохозяйственных кооперативах». Он стал результатом большой работы по кооперированию мелких хозяйств в крупные. Ранее из-за отсутствия четких правовых механизмов крестьяне и фермеры осторожно относились к кооперации, поскольку боялись потерять свою собственность. В результате мелкие хозяйства не могли накопить финансов для приобретения техники. Кроме того, выращенную продукцию фермеры до сих пор реализуют по низким ценам через посредников, которые присваивают 70–75% розничной цены. Тогда как в развитых странах посредники получают только 25–30% розничной цены. Кооперативы как раз помогут фермерам решить многие вопросы, в том числе противостоять монополис­там в вопросах заготовки и сбыта. Сбыт продукции без посредников повысит загрузку перерабатывающих предприятий в 1,3 раза. А торговая наценка за счет сокращения посреднических звеньев снизится на 15–20%.

КазНАУ активно участвует в реализации программ по развитию АПК. В частности, по вопросам кооперации ученые выезжают к сельским производителям для оказания прак­тической помощи и консультаций. А недавно созданный в вузе Агротехнологический хаб полностью посвящен задачам, поставленным Президентом страны по интеграции науки, образования и производства. Агрохаб стал новым витком в транс­формации КазНАУ в национальный исследовательский университет. Через хаб сегодня ведется сотрудничество с 36 научными центрами и вузами-партнерами из США, Европы и Азии, а с 13 ведущими вузами мира развивается двудипломное образование. Так, с Корнельским университетом ученые изучают генофонд местных перспективных форм яблони, с Колумбийским университетом и NASA идет прогнозирование урожайности зерновых на основе климатического моделирования. Выполняются проекты с США, Китаем и Россией по дистанционному зондированию полей с целью ранней профилактики вредителей и сорняков; с учеными «Геоскана» и NASA – по созданию единой системы оценки рисков АПК. Таким образом инновационная деятельность вуза направлена на решение проблем агропромышленного комплекса страны. 

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