Границы – один из важнейших атрибутов любой государственности и, одновременно с этим, один из сложнейших вопросов, не терпящих небрежного к себе отношения. И по сей день мы наблюдаем, к каким проблемам приводит отсутствие своевременного решения проблемы рубежей – в том числе на постсоветском пространстве, включая даже Центрально-Азиатский регион.Республика Казахстан давно и успешно решила для себя этот вопрос, четко обозначив линию своих границ со всеми без исключения соседями, благодаря последовательным и продуманным действиям руководства, которые мы сейчас имеем возможность еще раз оценить по-новому.В своем недавнем выступлении в Мажилисе Парламента Президент Касым-Жомарт Токаев вернулся к приграничной проблематике и отдельно указал на необходимость решения ряда наболевших проблем в сфере таможни. При этом был сделан особый акцент на Хоргосе, однако сказанное касалось и таможенной сферы Казахстана в целом.Не секрет, что за годы пандемии здесь накопились проб­лемы – прежде всего, границы стали менее проницаемыми. Основной пострадавшей стороной, вполне предсказуемым образом, стал малый и средний бизнес, т. е. та самая часть общества, которая призвана, составляя опору «среднего класса», служить основой стабильности и порядка.Именно в этом контексте мы хотели бы обратить внимание на чрезвычайно важный участок наших рубежей, общий с самой близкой к нам во всех отношениях страной. Речь пойдет о Кыргызстане, с которым нас объединяет древнее родство крови, истории и культуры, но увы, все более и более разделяет обыкновенная бюрократия. Однако обо всем по порядку…В этом январе, опалившем всех нас своим ледяным холодом, теплой волной стали вести о неравнодушном отношении к нашей трагедии со стороны рядовых граждан соседней братской страны. В памяти казахстанцев навсегда останется то, как кыргызское государство проявило готовность подставить нам плечо, как простые граждане Кыргызстана привечали в Бишкеке наших соотечественников, возвращавшихся домой в те страшные дни, когда наша южная столица погрузилась в хаос.Наших людей встречали в бишкекском аэропорту, оперативно размещали в гостиницах, провожали до самой границы, бесплатно подвозили на такси.Представители кыргызской интеллигенции, акыны-айтыскеры высказывали свое сочувствие, и в их словах пронзительно звучала общая боль.Да, именно в такие моменты испытаний проверяется на прочность вековое братство и дружба родственных народов, а все временное и наносное – напротив, отпадает как мусор, забывается как плохой сон.Невольно вспоминается глубина совместной истории, единство корней наших двух народов. Общая для нас государственность средневекового Могулистана, общая память об Есим-хане – Эшим-кане, отраженная в эпических сказаниях. Близость казахского и кыргызского народов отражена в пословицах и поговорках, в фольклоре, даже в знаменитом кыргызском эпосе «Манас» наши ученые находят ценные сведения по казахской истории.Далеко не случайна также история большой личной дружбы и многолетней совместной работы целого ряда наших выдающихся личностей, персонажей нашей общей истории уже Нового времени. Жамбыл и Токтогул, Ахмет Байтурсынов и Ишеналы Арабаев, Магжан Жумабаев и Касым Тыныстанов, Турар Рыскулов и Жусуп Абдрахманов, Мухтар Ауэзов и Чингиз Айтматов... Этот список можно продолжать и продолжать.Да что там говорить, если, приезжая в Кыргызстан, мы не чувствуем, что попали в другую страну: там мы окружены людьми, у которых такие же лица и язык которых мы понимаем без переводчика. Почти ничем не отличается наш взгляд на мир и образ жизни, вплоть до повседневных бытовых привычек. Глядя друг на друга, мы словно смотримся в зеркало. А в самое последнее время из уст не последних людей все чаще стала звучать максима «Мы – один народ». Конечно, это произносится неофициально, но при этом вполне искренне.Все это заставляет сегодня задаться вопросом: что же мешает нам стать еще ближе друг к другу и объединить усилия для решения многих общих проблем? Начав с ликвидации изнурительных многочасовых очередей на общей границе, сделав перемещение граждан и товаров легким и естественным процессом.Да, в культурной и духовной сфере мы всегда были и остаемся близкими друг другу. Несмотря на пандемию коронавируса и непростую ситуацию в экономике, мы не забываем совместно отмечать юбилей Жамбыла. Готовимся к торжественному юбилею Мухтара Ауэзова. Проводим совместные состязания-айтысы, казахско-кыргызские форумы интеллигенции. Таким образом, в духовной сфере наша связь всегда пульсирует жизнью, словно артерия, по которой кровь несет живительный воздух.Но почему для простых граждан наших стран, ведущих свой маленький, но честный бизнес, такой проблемой стало добраться с Дордоя в Кордай или в обратном направлении? В чем состоит реальная целесообразность закрытой границы? Кому и для чего нужна многоступенчатая бюрократия с зачастую не вполне осмысленными требованиями, которые на деле не укрепляют ничью безопасность, но зато вполне реально затрудняют жизнь обычным людям?Вполне очевидно, что упрощение и расширение экономического сотрудничества, в том числе на уровне малого и среднего бизнеса, существенно послужило бы укреплению в том числе культурных и духовных связей между нашими странами. Это тем более важно, что от открытия границы больше всего выиграет наиболее активная, инициативная часть населения.Начать можно с постепенного упрощения таможенного режима, с облегчения требований к пересекающим границу.К слову сказать, Казахстан и Кыргызстан являются членами одновременно трех межгосударственных объединений – ЕАЭС, ШОС и Организации тюркских государств. И тем более неестественно выглядят бюрократические препоны на границе, которой в нашем случае сам бог велел не разделять, а объединять людей по обе ее стороны.По нашему мнению, не случайно так складно рифмуются друг с другом наш Кордай и кыргызский Дордай. Мы верим, что стратегию взаимоотношений между братскими Казахстаном и Кыргызстаном будет определять многовековое наследие нашего кровного и духовного братства, а не сиюминутные «интересы» бюрократов среднего звена. И экономическое сотрудничество органично дополнит собой нашу естественную, органическую близость друг к другу.