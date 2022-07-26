Корень "сахарных" проблем Казахстана

Корень сахарных проблем

Как выполнить поручение Главы государства по шестикратному увеличению доли отечественного свекловичного сахара к 2026 году? Пути решения этой проблемы обсудили на Дне поля, состоявшемся в Кербулакском районе области Жетысу представители науки, главы свеклосеющих хозяйств, заместители акимов районов.

На базе аграрного хозяйства «Кызылшокы» участники семинара обменялись опытом по применению точечной агротехнологии в выращивании сахарной свеклы. Но как часто происходит на таких мероприятиях, профессиональный разговор вышел далеко за рамки заявленной темы. Свое видение проблемы обозначил кандидат сельскохозяйственных наук, эксперт по агротехнологиям выращивания сахарной свеклы и консультант АО «РИР «СПК «Жетысу» Абулхаир Бексултанов.

Он отметил, что территория области благоприятна для развития растениеводства, в том числе сахарной свеклы. С учетом природно-климатических условий многие ведущие хозяйства региона применяют высокосорт­ные импортные и отечественные семена и благодаря им собирают по 80–100 тонн продукции с каждого гектара. Примером служат крестьянские хозяйства «Хильниченко и К», «Дюйсенбинов», «Кең дала» и другие.

Совершенно на другой почве, в более сложных климатических условиях решил заниматься выращиванием сахарной свеклы житель Кербулаксого района Алдан Бекиев.

– Сегодня мы с вами находимся на опытном поле хозяйства «Кызылшокы» Жоломанского массива. Здесь в основном песчаная почва, нет поливной воды. Но даже в этих условиях, используя потенциал подземных вод, с помощью капельного орошения свекловод посеял первые 300 гектаров сладкого корня. Для этих целей приобрел десять дождевальных «Фрегатов» и, как видите, они успешно работают на полях. Такой опыт необходимо распространять и в других регионах с дефицитом поливной воды. Соблюдая все агротехнологии, можно достичь активного роста корня, что сегодня мы с вами и наблюдаем, – сказал эксперт.

Абулхаир Бексултанов подчерк­нул, что при выращивании сахарной свеклы фермеры должны иметь большие поля для соблюдения севооборота. Иначе корни попросту начнут гнить, пораженные болезнями.

– Это мы наблюдали на протяжении нескольких лет, когда нарушения агротехнологии приводили к потери урожая, убыткам, – подчеркнул А. Бексултанов.

По словам специалиста, для успешного выращивания сахарной свеклы необходимо внедрять опыт европейских стран, где использование полей уполномоченными органами контролируется с помощью GPS-навигации. И в случае выявленных нарушений фермерам не выплачиваются субсидии. Мелкие хозяйства следует объединить, чтобы они имели необходимые возделываемые площади.

Абулхаир Бексултанов предложил заводам пересмотреть и закупочную цену для повышения рентабельности сахарной свеклы. Фермеров свеклосеющих хозяйств, к сожалению, спасают только государственные субсидии.

– Мы считаем, что закупочная цена заводов должна быть не ниже 25 тысяч тенге за тонну, чтобы заинтересовать фермеров. На сегодня завод закупает сырье по 15 тысяч тенге, остальные 15 тысяч выплачивает государство в виде субсидий. Тогда производство 300–400 центнеров свеклы будет рентабельным, и хозяйства начнут готовить почву и расширять посевные площади свеклы, – добавил он.

Академик, доктор экономичес­ких наук Аскар Шарипов также подчеркнул, что сахарная свекла – единственная сельскохозяйственная культура в стране, дающая сырье для производства сахара, являющегося ценным энергетичес­­ким продуктом питания, один из основных социально необходимых продуктов каждодневного спроса. Обеспеченность сахаром собственного производства у нас в стране очень низкая. Поэтому сегодня все, начиная от Министерства сельского хозяйства, заканчивая главой крестьянского хозяйства отдаленного района, решают проб­лему сахарного производства. А область Жетысу – один из основных свеклосеющих регионов.

– Думаю, нынешняя встреча должна дать новый рывок развитию отрасли. Ее особенность заключается в выращивании свеклы с использованием подземных вод. Решают в этом хозяйстве и проб­лему с техникой. При поддержке государства приобретены новые комбайны, «Фрегаты», которые субсидируются государством. Объем инвестиционных субсидий доходит до 50%. Но даже этого недостаточно.

Понимаете, наибольшую нагрузку несут производители ­сырья. Именно их надо дотировать, поддерживать. Заводы сами тоже должны выращивать сырье. Для этого им нужны свободные земли, которые, увы, не могут предоставить местные акиматы, – сказал Аскар Шарипов.

Важно было услышать мнение и представителя казахстанской Ассоциации сахарной, пищевой и перерабатывающей промышленности Айжан Наурзгалиевой.

– С 2017 года мы поднимали проблему будущего дефицита сахара в стране и неоднократно заявляли, что для того, чтобы сахарные заводы работали на полную мощность, необходимо не строительство новых перерабатывающих мощностей, а увеличение посевных площадей. Но в последние годы мы видим совершенно другую картину: объемы сырья уменьшаются. По текущей ситуации хотим сказать, что в стране работают три сахарных завода. Два в Жамбылской области, один в Жетысу. С началом свекловичного сезона в Мерке и Коксуском районе начнут перерабатывать сахарную свеклу. Заводы поддержали аграриев, увеличив закупочную цену до 15 тысяч тенге за тонну. Коксуский сахарный завод также профинансировал весенне-полевые работы на сумму свыше 500 млн тенге, помог с приобретением элитных семян, плюс планирует возмещать транспортные расходы на перевозку сырья из отдаленных районов. Еще раз подчеркну: надо увеличивать объемы производства, чтобы наши предприятия могли работать круглый год и на полную мощность.

На этой же встрече говорили об обеспечении полива. Все хорошо понимают, что увеличение объемов производства невозможно без решения проблем с ирригацией. Во многих районах ирригационные сети неисправны, гид­ротехнические сооружения не ремонтируются годами, мирабы вынуждены гнать воду по старым неочищенным земляным каналам, отчего хозяйства несут большие потери. На 10 км из-за фильтрации теряется 30–40% влаги.

Жизненно важный вопрос расширения поливного земледелия, улучшения водной обеспеченнос­ти связан со строительством водохранилищ. Например, сооружение только одного искусственного водоема «Екі аша» в Сарканском районе улучшило бы обеспеченность поливной влагой на 10,0 тыс. га в Сарканском и Аксуском районах.

Обмениваясь мнениями непосредственно на поле крестьянского хозяйства «Кызылшокы», участники встречи еще раз смогли убедиться в эффективности взаимодействия науки и практики, благодаря чему можно достичь наиболее высоких результатов. Зеленеющие поля со сладкими корнеплодами, набирающими вес, стали тому ярким доказательством.

Отметим, что в Жетысу посевные площади сахарной свеклы планируется увеличить до 15 тыс. га к 2026 году. Эту работу будут проводить планомерно, начав в текущем году с 6,2 тыс. га. Планируется собрать 210 тыс. тонн и произвести 20 тыс. тонн свекловичного сахара.

Как сообщили представители управления сельского хозяйства, в 2023 году намечено увеличить посевные площади сахарной свек­лы в Аксуском, Алакольском, Сарканском районах и продать Аксускому сахарному заводу до 100 тыс. сырья на переработку.

Стоит отметить, что для стабилизации цен на сахар подписан меморандум между социально-предпринимательской корпорацией, Коксуским сахарным заводом и торговыми сетями «Жетысу» об отгрузке 2 тыс. тонн сахара по цене 450 тенге за килограмм. Также с Аксуским сахарным заводом по оборотной схеме заключен конт­ракт на 1 500 тонн сахара.