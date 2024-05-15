Корейский ханок стал частью общего дома

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Галина Вологодская, Восточно-Казахстанская область

В Усть-Каменогорске, в цент­ре известной на всю страну музейной этнодеревни, расположена корейская усадьба ханок – с черепицей, верандой, лужайкой. По соседству – татарский дом, казахская юрта, украинская хата, белорусская изба… Экспозицию давно воспринимают как своего рода символ этнического многообразия Восточного Казахстана. И объединение корейцев действительно одно из старейших и центральных в регионе.

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По словам общественницы Павлины Пшимбаевой, в свое время Ассоциация корейцев области стала второй в республике после Алматы. Ее идейными вдохновителями были Ингир Ким, Никифор Кан, Владимир Тен и еще несколько активистов. Они и выступили с инициативой объединить все этнокультурные объединения под одной крышей, их поддержали и другие диаспоры. На этой основе и возник первый в стране областной Дом дружбы – центр общественного согласия.

Здесь сразу обеспечили условия для сохранения культуры и традиций всех этносов. В частности, здесь действуют курсы корейского языка, где занятия ведут специалисты из университета и даже могут приехать преподаватели из Страны утренней свежести. На ура идут выступления корейских музыкальных коллективов. Долгое время гордостью ассоциации была группа «Инсаноре» – ее приглашали на все праздники, фестивали, ждали во всех уголках области. Сейчас действует хорео­графический коллектив «Ханыль» – «Небо» под руководством Екатерины Ларионовой. Любопытно, что среди артисток женщины в основном пенсионного возраста, но их виртуозному исполнению танцев может позавидовать любой молодой.

– У нас есть фольклорный коллектив «Дуэт» и группа барабанщиц «Соллари», – рассказала активистка. – В этом году на Новый год в ассоциации вместе с членами семей собрались примерно 150 человек!

Все знают о присущих корейцам трудолюбии, уважительности и отзывчивости. Никифор Кан, например, был одним из основателей известного в Восточном Казахстане сельскохозяйственного колледжа, где бесплатно могли получить профессию дети-сироты и из малообеспеченных семей. Общественное объединение внес­ло большой вклад в становление побратимства Усть-Каменогорска и корейского города Каннына, ВКО и корейской провинции Кангвондо.

– Мы отмечаем все корейские праздники, традиции, чтобы сохранить свою культуру, – отметила Павлина Михайловна. – В дни общих праздников многонационального Казахстана наше общест­венное объединение – среди самых активных. Приготовить бешбармак или баур­саки на Нау­рыз, испечь кулич на Рождество – это тоже в нашей культуре. Иначе и быть не может: корейцы – часть народа Казахстана. Мы тесно сотрудничаем со всеми этнообъединениями, умеем жить в мире и согласии.

#культура #Усть-Каменогорск #Дом дружбы #корейский ханок

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