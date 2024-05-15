Корейский ханок стал частью общего дома
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Галина Вологодская, Восточно-Казахстанская область
В Усть-Каменогорске, в центре известной на всю страну музейной этнодеревни, расположена корейская усадьба ханок – с черепицей, верандой, лужайкой. По соседству – татарский дом, казахская юрта, украинская хата, белорусская изба… Экспозицию давно воспринимают как своего рода символ этнического многообразия Восточного Казахстана. И объединение корейцев действительно одно из старейших и центральных в регионе.