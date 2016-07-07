​Король улетел, но обещал вернуться

588
Валентина ФИРОНОВА

Ледовое шоу «Снежный король-2. Возвращение», над созданием которого трудилось более 220 человек, – одно из самых дорогостоящих в истории подобных представлений. И надо добавить – одно из самых зрелищных и захватывающих!

Евгению удалось собрать блистательную команду титулованных фигуристов современности. В сказочных героев превратились семикратная чемпионка Европы, двукратная чемпионка мира, двукратный призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая, трехкратный чемпион Америки Джонни Вейр, чемпион мира француз Брайан Жубер, чемпион Европы чешский фигурист Томаш Вернер и другие выдающиеся фигуристы. Немало фантазии проявили в создании волшебных превращений героев и знаменитые иллюзионисты братья Сафроновы, имена которых входят в десятку лучших иллюзионистов мира.

Настоящий взрыв эмоций у публики вызвал момент, когда карета Снежного короля поднялась в воздух, и он объезжал свои владения в упряжке ослепительно сияющих звездных коней. Пощекотали зрителям нервы и воздушные акробаты, выполняющие головокружительные трюки под куполом дворца с суперэффектами 3D.

Саундтрек к ледовой сказке исполнил Дима Билан, который, правда, предстал перед зрителями на экране. Кстати, экран тоже стал настоящим «действующим» лицом. Он не только крупным планом показывал героев представления, но и рассказывал об их волшебных приключениях. С нюансами происходящего зрителей знакомили Оле Лукойе, братцы-тролли, проказники гномы…

События развивались так стремительно и непредсказуемо, что казалось, каждому зрителю вручили по волшебному кристаллу. Успевай только менять его грани! На льду происходило столько интересного, что зрители не знали, на кого смотреть. На тех, кто в воздухе, на тех, кто на льду, или на тех, кто на батуте… Нельзя не сказать и о тех, кто остался «за кад­ром», – это генеральные продюсеры шоу Яна Рудковская и Евгений Финкельштейн, главный режиссер-постановщик Алексей Голубев и главный хореограф-постановщик Давид Авдыш. Кстати, один из хореографов – Никита Михайлов – исполнил в этом спектакле роль Кая.

Честно говоря, на представлении можно было «сломать» себе шею. Засмотришься на экран – пропустишь что-то интересное на льду. Увлечешься акробатами – забудешь о странствиях Герды. В неописуемом восторге от чудес на льду были дети. Они визжали, вскакивали с мест, рвались к сцене! Особенно всех потряс огромный, с добрый двухэтажный дом, белый медведь, на котором восседала Герда, отправляясь во владения Снежного короля. Он мягко обошел сцену, кивая зрителям, и даже вроде бы улыбался. Действительно, очень хотелось выскочить на лед и пожать ему лапу.

Незабываемые впечатления остались не только у детей. Они почувствовали себя участниками сказки, а взрослые – поклонники фигурного катания – радовались тому, что увидели своих кумиров вблизи.

