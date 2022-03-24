Свежий выпуск Коррупция на транспорте 24 марта 2022 г. 1:11 Кратенко Андрей arystan05@mail.ru В орбиту уголовного преследования за коррупционные преступления снова попали должностные лица инспекции транспортного контроля Северо-Казахстанской области. Досудебные расследования в отношении четырех работников транспортного контроля и двух предпринимателей начали сотрудники департамента Агентства по противодействию коррупции по Северо-Казахстанской области. К слову, в прошлом году за нарушения в вышеуказанной сфере были осуждены руководитель отдела и главный специалист инспекции транспортного контроля (к трем годам лишения свободы каждый). Эти факты прозвучали на заседании с участием сотрудников антикоррупционного ведомства, работников инспекции и представителей компаний-перевозчиков. Первый заместитель руководителя антикоррупционной службы Северо-Казахстанской области Нурлан Жахин также отметил, что к ответственности, как правило, привлекают только водителей транспортных средств, а не грузоотправителей. Всего выявлено 25 коррупционных рисков, по всем выработаны рекомендации по устранению.