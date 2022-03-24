В орбиту уголовного преследования за коррупционные преступления снова попали должностные лица инспекции транспортного контроля Северо-Казахстанской области.

Досудебные расследования в отношении четырех работников транспортного контроля и двух предпринимателей начали сотрудники департамента Агентства по противодействию коррупции по Северо-Казахстанской области. К слову, в прошлом году за нарушения в вышеуказанной сфере были осуждены руководитель отдела и главный специалист инспекции транспортного контроля (к трем годам лишения свободы каждый).

Эти факты прозвучали на заседании с участием сотрудников антикоррупционного ведомства, работников инспекции и представителей компаний-перевозчиков. Первый заместитель руководителя антикоррупционной службы Северо-Казахстанской области Нурлан Жахин также отметил, что к ответственности, как правило, привлекают только водителей транспортных средств, а не грузоотправителей.

Всего выявлено 25 коррупционных рисков, по всем выработаны рекомендации по устранению.