Кошачья жизнь

...Уже потом мы узнали от соседей, что рыжий котейка не раз оказывался в опасности: то его бродячие собаки загоняли на дерево, и он, отчаянно карабкаясь, спасал свою абрикосового цвета шкурку. То дворовые дети, видя в нем живую игрушку, пытались приучить к хождению на поводке из лески (как не придушили бедолагу?!) А потом начались холодные осенние дожди, и котенок пытался раздобыть хоть что-то в магазине, но и там попал в опалу: продавщица прогнала его пинком с порога.

…Как Рыжик оказался у нас? Который год уверена, что без провидения здесь не обошлось.

Воскресенье, льет дождина, из окна не видно домов напротив. Но в голове мысль: надо пойти купить пижаму – в детском саду уже подключили отопление, но воспитательница попросила принести тепленькое для сна, комнаты еще не совсем прогрелись. Идти не хочется, хоть и магазин буквально за углом. Точно знаю, что работает он до 17.00 – короткий день.

В десятый раз выглядываю в окно, мнусь – неохота! Может, обойдется сын денек без пижамы. Потом мгновенно решаю: нет, надо идти, а то потом опять закручусь, рабочие дни, и забуду.

Время до закрытия минут 10. Бегом собираюсь, залетаю в магазин, когда уже гасят свет.

Хозяйка, давняя знакомая, упаковывая покупку, грустно сказала, махнув рукой куда-то в темный угол:

– Вот мне уже идти надо, а этого так и не придумала, куда девать. Придется на улицу выпустить, как я его тут оставлю? Завтра магазин закрыт будет – помощница заболела, а домой взять не могу – собаки перекусят пополам…

– Кого перекусят?! – переспрашиваю, вглядываясь в манекены.

– Да вон же, в коробке. Еще и спит. Вот как его такого выгнать?

Пригляделась: действительно, коробка, а в ней что-то желтеет. Подошла ближе – котенок! Совсем маленький, от силы пара месяцев. Спит, нос в лапки уткнул.

В голове понеслось: бросать ребенка на произвол судьбы нельзя! Брать себе? А как муж отреагирует (тогда у нас еще не было прежде живности)? Дети, понятное дело, будут в восторге, я тоже не против еще одного члена семьи.

– Забираю, заверните! – смеялись обе.

Дома котенок произвел фурор. И даже не пришлось что-то доказывать мужу, он и сам понял, что раз принесла, то выхода не было.

Сели думать над кличкой. Котенок в это время уже налопался как с перепугу вареной курицы, сидел на диване, смешно мотал головой.

Клички типа Цезарь и Маркиз отмели сразу. Прочих васек, пушков и барсиков тоже забраковали.

– Да чего голову ломать? Какое еще имя можно дать рыжему коту, кроме как Рыжик? – вынес вердикт наш папа.

Так Рыжик и осел у нас в семье. Оказался бесхлопотным котом, подающим голос только по делу. Выказал недюжинную любовь к оливкам и борщу. Спал исключительно в детской, забравшись между одеялами на кровати. Лоток усвоил на пятерку.

По возрасту попал к ветеринару по одному известному делу: орущий по весне кот – так себе перспектива. Айболит оценил нашу предупредительность и рассказал грустную и одновременно смешную историю.

– Вот вы вовремя принесли своего. А есть у меня пациент, так он ко мне попал, только когда в любовном запале пометил дорогущую шубу хозяйки, – ветврач смеялся в голос. – Она его жалела, как так – котеньке больно будет, не хотела кастрировать, а потом с горя, после дурно запахшей шубы, чуть из дома не выгнала. Привез его ее муж, который давно уговаривал прооперировать кота.

Рыжик пережил насилие над его кошачьей сущностью с достоинством. Но с тех пор из дома ни ногой. Только видел переноску – орал благим кошачьим матом и метался по стенам.

Еще одним испытанием для Рыжего стал наш новый питомец Гоша. Пух и мех летали клочьями (преимущественно Гошины), потому что кот наотрез отказался уступать территорию. Гоша смиренно ждал своей очереди в коридоре, чтобы пройти к миске и не лишиться глаз, пока на кухне трапезничал Рыжик. Диван тоже подлежал дележке: кот, к тому моменту разросшийся до гигантских размеров, по привычке занимал лидирующие позиции, собакен ютился на краешке.

Сейчас, спустя восемь лет, постарев, пес и кот не сдают позиций. Так же дерутся («идут клочки по закоулочкам»), так же сторонятся друг друга на кухне. Но невообразимо скучают друг без друга, если Гоша уходит на прогулку. Рыжик будет сидеть возле двери и ждать товарища, чтобы при встрече по-братски дать ему лапой по морде…