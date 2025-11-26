Группа депутатов Мажилиса во главе с председателем палаты Ерланом Кошановым посетила Марокко с официальным визитом по приглашению председателя Палаты представителей Парламента Королевства Марокко

Фото Ж. Жұмабекова

Состоялись встречи с главой Палаты представителей Рашидом Талби Аль-Алами, председателем Палаты советников Мухаммедом Ульд Ар-Рашидом, а также с главой Правительства Азизом Аханнушем, сообщает Kazpravda.kz

На встрече с председателем Палаты представителей Марокко Рашидом Талби Аль-Алами был обсужден широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества. Спикер Мажилиса подчеркнул, что Президент Казахстана уделяет особое внимание развитию партнерства с Марокко и передал его теплые приветствия Королю Мухаммеду VI.

Ерлан Кошанов отметил, что с момента установления дипломатических отношений между Казахстаном и Марокко выстроены прочные связи в самых разных сферах, среди которых и межпарламентское взаимодействие. В ходе беседы он призвал марокканских коллег к активному обмену законодательным опытом, контактам между группами дружбы, профильными комитетами и аппаратами.

– Мы заинтересованы в укреплении межпарламентского сотрудничества. Такое же стремление мы видим с марокканской стороны. Как народные избранники, мы должны сближать наши народы. Большую роль в этом играют парламентские группы дружбы. Недавно состоялся визит марокканской группы дружбы в Астану. Эту практику нужно продолжать, - сказал спикер Мажилиса.

Ерлан Кошанов проинформировал коллег о проводимых в стране реформах. Подробно рассказал о деятельности Парламента Казахстана и о предстоящей парламентской реформе.

В свою очередь, председатель Палаты представителей Марокко высоко оценил политические преобразования в Казахстане.

– Мы видим, что инициативы Президента Касым-Жомарта Токаева придали сильный импульс развитию страны. Эти реформы, несомненно, окажут положительное влияние и на работу Парламента. Казахстан – страна, соединяющая Восток и Запад. И мы готовы укреплять сотрудничество с вами во всех сферах. В свою очередь, Марокко может стать для Казахстана воротами на африканский рынок, - сказал Рашид Талби Аль-Алами.

Вопросы развития партнерства между законодательными органами двух стран также широко обсуждались на встрече с председателем Палаты советников Марокко Мухаммедом Ульд Ар-Рашидом.

– Хочу отметить, что в 2014 году начался новый этап наших межпарламентских отношений. Мохаммед Биядилла, бывший в то время председателем Палаты советников Марокко, посетил столицу Казахстана с официальным визитом. В том же году Касым-Жомарт Токаев в должности спикера Сената совершил ответный официальный визит в Рабат. Эти мероприятия заложили прочную основу для сотрудничества между нашими парламентами, - сказал Ерлан Кошанов.

Председатель Палаты советников отметил также значимость нынешних визитов высокого уровня в укреплении сотрудничества между странами.

– Хоть мы и находимся далеко друг от друга, наши страны многое связывает. Мы рассматриваем Казахстан как страну, открывающую путь в Центральную Азию. Весной к нам приезжал министр иностранных дел Казахстана. Сегодня проходит Ваш официальный визит. Поездки такого высокого уровня расширяют круг наших контактов. Уверен, что сотрудничество депутатов наших стран станет залогом реализации всех договоренностей, – сказал Мухаммед Ульд Ар-Рашид.

В рамках визита также прошла встреча Ерлана Кошанова с главой Правительства Марокко Азизом Аханнушем. Особое внимание было уделено укреплению экономического сотрудничества между двумя странами.

Спикер Мажилиса и Азиз Аханнуш обсудили вопросы наращивания объемов торговли, укрепления партнерства в области Искусственного интеллекта, сельского хозяйства, транспорта и логистики, активного развития транспортного маршрута «Срединный коридор». Кроме того, речь шла о расширении сотрудничества в сфере образования, здравоохранения, туризма и культуры.

В этом году для граждан двух стран вступил в силу безвизовый режим. Рассматривается вопрос о запуске прямых авиарейсов. Это открывает двери для сближения двух народов, отметили участники встречи.

В рамках визита депутаты Мажилиса посетили мавзолей Короля Мухаммеда V и почтили память основателей государства – Короля Мухаммеда V и Короля Хасана II.