​Космический надзор за коммуналкой

Спутники и беспилотные летательные аппараты, используя инфракрас­ную съемку, способны, к примеру, выявлять зоны, через которые из жилых помещений уходит тепло.

О проведении таких исследований и многом другом договорились на днях в Астане представители АО «КазЦентр ЖКХ» и ТОО «KazAeroSpace». В подписанном между ними меморандуме сообщается, в частности, о намерении осуществлять аэрокосмический мониторинг теплоэнергоэффективности объектов недвижимости, инженерных сетей и коммуникаций.

Стороны выразили намерение развивать сотрудничество в сфере разработки, внедрения и сопровождения геоинфокоммуникационных систем в жилищно-коммунальном хозяйстве страны. Однако прежде, как сообщается в меморандуме, необходимо создать единую геопространственную базу данных инженерных коммуникаций казахстанских городов.

– Аэрокосмический мониторинг позволит систематизировать достоверную и актуальную информацию об объектах коммунальной инфраструктуры, – говорит председатель правления АО «КазЦентр ЖКХ» Нурсултан Джиенбаев. – Речь идет не только о технико-экономическом состоянии последних, но и их имущественной принадлежности. К тому же обеспечение прозрачности повысит качество принимаемых управленческих решений и размеры привлекаемых инвестиций.

Внедрение проекта «Карта теплоэнергоэффективности», по мнению его разработчиков, позволит существенно сократить затраты на планирование, ремонт и реконструкцию новых и ныне действующих инженерных сетей. Более того, воплощение этого высокотехнологичного решения даст мультипликативный эффект, основным плюсом которого станет создание дополнительных рабочих мест.