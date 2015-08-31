Космодром "Байконур" готов к 500 пуску ракеты

Технологии
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Жания Уранкаева
На Гагаринском стартовом комплексе космодрома "Байконур", где установлена ракета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым космическим кораблем "Союз ТМА-18М", состоится юбилейный 500-й запуск, передает Kazpravda.kz

2 сентября на Международную космическую станцию отправится интернациональный экипаж: казахстанец Айдын Аимбетов, россиянин Сергей Волков и датчанин Андреас Могенсен. До самого старта в "режиме ожидания" будут находиться их дублеры – Олег Скрипочка и Сергей Прокопьев, астронавт Европейского космического агентства Тома Песке (Франция).

"Эта ракета станет 500-й, юбилейной. Надеюсь, успешной, как большинство стартов которые были здесь осуществлены. Старт состоится в 10.32", – сказал главный конструктор по наземной космической инфраструктуре Игорь Бармин. 

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Также специалист добавил, что сейчас ведется обычная, штатная системная работа по подготовке ракеты, проводятся принятые по документации виды испытаний, проверяются все системы космического аппарата.

"Следующий день станет резервным, во время которого проводится проверка перекисной системы заправки на совместимость с продуктом, которым будет заправлена ракета, третий день пусковой, когда проводится заправка всеми компонентами, окончательная проверка системы корабля и экипажа, проверка герметичности и уже после этого будет осуществлен пуск", – разъяснил процесс последней подготовки Бармин.   

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Корабль "Союз ТМА-18М" будет лететь к МКС не шесть часов, как планировалось ранее, а двое суток. Как уточнили в Роскосмосе, это наиболее безопасно и надежно. Стыковка корабля со станцией была перенесена со 2 на 4 сентября.

Напомним, контракт на осуществление полета Айдына Аимбетова был подписан 27 августа. "Роскосмос" выбрал казахстанского космонавта для полета на МКС вместо британской певицы Сары Брайтман. Она отказалась от полета по семейным обстоятельствам. Аимбетов мог полететь на МКС еще в 2009 году, однако Казахстан отложил участие в проекте из-за сокращения финансирования. Нынешний полет космонавта обойдется республике в $20 млн.

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