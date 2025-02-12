Койшыбаев выступил на Всемирном правительственном саммите в ОАЭ

В мероприятии приняли участие руководители правительств различных стран, представители международных организаций, ведущие эксперты в области государственного управления, а также делегации из более 100 стран

Фото: пресс-служба правительства РК

Заместитель премьер-министра – руководитель аппарата правительства Республики Казахстан Галымжан Койшыбаев принял участие во Всемирном правительственном саммите, проходящем в Дубае, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

В рамках саммита Галымжан Койшыбаев выступил на тематической сессии «Движущий прогресс: эффективность государственного управления в формировании устойчивых стран», где подчеркнул ключевую роль цифровой трансформации в развитии государственных институтов.

«В условиях стремительно меняющегося мира способность быстро адаптироваться к вызовам, эффективно предоставлять государственные услуги и сохранять общественное доверие становится критически важной. Казахстанский опыт показал, что цифровая трансформация – это ключевой фактор модернизации государственного управления. Сегодня мы становимся свидетелями технологической революции, охватывающей передовые программные разработки, искусственный интеллект, иммерсивные технологии, квантовые вычисления, робототехнику и биоинженерию», – отметил он.

В ходе визита Галымжан Койшыбаев провел переговоры с министром по делам Кабинета министров ОАЭ Мухаммедом Абдаллой Аль-Гергави. Были обсуждены текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества. Особое внимание было уделено реализации подписанного ранее меморандума о сотрудничестве в области развития и модернизации государственного управления, в рамках которого Аппарат Правительства Казахстана взаимодействует с Офисом по обмену правительственным опытом ОАЭ.

С начала сотрудничества десятки казахстанских государственных служащих прошли обучение передовым методам управления. Ведется работа по развитию человеческого потенциала, цифровой трансформации, применению искусственного интеллекта, повышению конкурентоспособности и др. Казахстан изучает опыт правительственных акселераторов (Government Accelerators) и внедряет лучшие практики.

Международное взаимодействие в рамках таких платформ способствует укреплению межгосударственных связей и продвижению казахстанских решений на глобальном уровне. В 2024 году казахстанский проект «Цифровая карта семьи» был признан лучшим в категории «Инклюзивная цифровая трансформация» среди 1 300 заявок на Всемирном правительственном саммите в ОАЭ, отметили в кабмине.