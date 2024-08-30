Крадущийся тигр? Затаившийся дракон!

Колонка обозревателей
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Елена Левкович

В моем детстве самокат был исключительно детским средством передвижения. Лично у меня с ним не очень ладилось, но альтернативы не было: велосипед мне не покупали из соображений безопасности, а на «кузнечике» (дьявольское изобретение, на котором как раз таки можно было свернуть шею) допрыгать куда-то было нелегко.

Фото: freepik.com

И поэтому, когда спустя ...надцать лет на наши улицы выкатились бородатые дядьки на самокатах, я, мягко говоря, обалдела – самокат в моем понимании так и остался забавой, ну, может, он еще неплох для спорта, но вот так куда-то на нем добираться?

Одолело и чувство тревожности: теперь приходилось уворачиваться не только от велосипедистов, но и от самокатчиков. И это хорошо, если они хотя бы навстречу едут, а если сзади наподдадут?

У моей подруги так и произошло. Лето, мы с детьми гуляем в парке. Велосипедисты носятся стайками, мы стараемся не попадаться им под ноги. Зря старались: подружкину дочку, шестилетнюю девочку, велосипед настиг сзади. Коленки в кровь, на спинке – синячище. Юнец, даже не извинившись, влез обратно на арендованный велосипед и дал деру. Итог: обе в диком стрессе – в очереди в травмпункт.

Меня и саму когда-то сбил велосипе­дист, по закону подлости в том же парке. Я видела его, он видел меня, но мы почему-то не смогли разминуться. И тогда никто тоже не извинился. С тех пор я крайне настороженно отношусь и к велосипедистам, и к велосипедам: у меня появился страх наехать на людей, и при их появлении я просто спешиваюсь.

Но вернемся к нашим самокатам. То, что они представляют реальную угрозу как минимум покалечиться, а то и отправиться к праотцам, говорили уже не раз. Причем это касается и катающихся, и пешеходов. Нелепый случай произошел в соседней стране: гуляла старушка с собачкой на длинном поводке, и этот поводок, переехав, натянул самокатчик. Старушка упала, больше в себя не пришла. Да и у нас в стране не раз появлялись новости, в которых правонарушителем фигурировал водитель самоката, обычно без шлема, которые им по закону положено надевать при езде уже с прошлого года. Хотя, безусловно, меры в их отношении стали действовать: по данным департамента полиции Алма­ты за 2024 год, штрафы получили более 7 тыс. самокатчиков, в том числе за отсутствие средств индивидуальной защиты.

В Казахстане в начале августа запущена петиция о запрете самокатов – в попытке защитить пешеходов в их, так сказать, естественной среде обитания – на тротуарах. Тем непонятнее выглядят слова старшего инспектора по особым поручениям Комитета адмполиции Актоты Борановой: «Тротуары безопасны для передвижения, потому что тротуары предназначены для передвижения пешеходов и электросамокатов». В полиции не знают, где должны ездить электросамокатчики, вот те раз! И тут же спикер добавляет: «По тротуарам транспортным средствам запрещено передвигаться законом». Выходит, в полиции еще и не знают, что электросамокат – транспортное средство? А ведь об этом написано в Законе «О дорожном движении»...

Правда, вдогонку в адмполиции отметили: электросамокатам можно передвигаться по тротуарам, если скорость не превышает 6 км⁄ч. Ну-ка, вспомните, видели ли вы когда-нибудь такого крадущегося тигра-самокатчика? Чаще это затаившийся дракон...

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